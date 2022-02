Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 14 febbraio, a San Valentino, Nathaly Caldonazzo ha ricevuto una sorpresa non gradita. La donna ha dovuto incontrare il suo ex fidanzato Andrea, che i telespettatori avevano già conosciuto a Temptation Island. Una storia che l'ha profondamente segnata, di cui ha parlato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, per questo incontro, ha deciso di scusarsi con lei.

L'incontro tra Nathaly e Andrea

Nathaly Caldonazzo, durante la puntata del GF Vip di lunedì 14 febbraio, ha dovuto affrontare un momento molto difficile.

La donna ha infatti dovuto incontrare Andrea Ippoliti, l'ex fidanzato che l'ha fatta soffrire e l'ha tradita in diretta televisiva a Temptation Island. La concorrente ha parlato di lui anche all'interno della casa, spiegando come la figlia Mia le sia stata vicina durante questa grande delusione. I due sono stati insieme per tre anni, per poi lasciarsi dopo il tradimento di lui, avvenuto a Temptation Island.

La donna, nei giorni scorsi, ha raccontato la loro storia e non ha avuto belle parole per il suo ex. In particolare ha raccontato che era geloso in modo ossessivo e che non le permetteva di vivere serenamente. Ha parlato della vicinanza della figlia di Mia, che aveva capito che lui non era l'uomo adatto a lei.

Scontro tra Nathaly e Andrea: 'Sei un pagliaccio'

Andrea si è presentato davanti alla porta rossa e ha spiegato di essere stato costretto a intervenire, visto che lei durante la settimana ha parlato di lui. L'uomo spiegato di aver ammesso di aver sbagliato e di aver già chiesto scusa, sottolineando che sono passati due anni e mezzo.

"Sono stato una persona pessima", ha ammesso, ma ha anche aggiunto che lei ha usato degli aggettivi troppo gravi per descriverlo.

"Io ti ho portato rispetto e non ti ho più cercata", ha aggiunto, sottolineando anche che ha dei figli che guardano la trasmissione, dove è stato descritto in modo molto grave. Nathaly Caldonazzo durante la settimana lo aveva definito "narcisista patologico" e ha sottolineato che in realtà Andrea non l'ha mai cercata perché si è fidanzato con una ragazza molto giovane.

"Io sono rimasta scioccata per quello che mi hai fatto", ha sottolineato la donna, ricordandogli di essersi dimostrato ridicolo davanti a tutta Italia. "Sei un pagliaccio", ha concluso Caldonazzo.

Alfonso Signorini si è scusato

L'incontro tra Nathaly e Andrea non è andato per il verso giusto, anche perché la donna ha più volte dichiarato di aver sofferto molto. Per questo avrebbe preferito non vederlo e ha cercato di andarsene anche durante l'incontro. La donna ha spiegato che quella storia le ha "squarciato l'anima" e che a causa sua ha sofferto per due anni di attacchi di panico.

"Per me è morto", ha concluso Nathaly. Vedendo la sua sofferenza, Alfonso Signorini ha pensato fosse giusto scusarsi con lei per averli fatti incontrare.