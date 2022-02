Tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico del Grande Fratello Vip in questa edizione vi è stato sicuramente Aldo Montano. Lo schermidore, infatti, è entrato nel programma nel mese di settembre per poi lasciare a dicembre, rifiutando il rinnovo di contratto per tornare dalla sua famiglia e passare con loro il Natale.

Nonostante questo, però, Montano è spesso presente in studio per commentare le vicende che avvengono dentro il loft di Cinecittà. Tra le concorrenti per le quali ha speso le parole migliori vi è Manila Nazzaro, nelle ultime ore letteralmente elogiata da Aldo.

'Marciando per conto suo ci guadagna'

Secondo Aldo, in particolare, un momento decisivo per tutto il percorso di Manila è stato l'ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex, infatti, è stata per Montano una sorta di ''rottura'' all'interno del gruppo composto da Soleil, Katia e Manila. Frattura, questa, che a parere dello sportivo è stata sicuramente "in positivo" per l'ex Miss Italia, che è riuscita in questo modo a staccarsi da quello che ha definito essere un blocco "non gradevole".

Per Aldo, infatti, Manila "marciando per conto suo ci guadagna", pur ammettendo di averla sempre apprezzata specie per la decisione che ha sempre mostrato di avere. Montano ha definito Nazzaro come una persona "molto mediatrice, come sono le mamme", per poi esaltare la sua disponibilità: "Ha sempre dato una mano a tutti, là dentro.

A me in primis nei mesi in cui ci sono stato".

Aldo ha criticato le parole che il compagno di Manila ha rivolto alla concorrente

Montano, poi, ha speso delle parole anche per commentare il post che Lorenzo Amoruso ha scelto di pubblicare verso Manila, sua compagna. A tal proposito, Aldo ha ammesso di non condividere nulla delle dichiarazioni dell'ex calciatore, chiedendosi se provenissero da "impulsi legati a non so cosa" o se, invece, fossero dattate da "qualcosa di più in alto".

Al di là, di questo, comunque, Montano ha sottolineato come in quelle parole non abbia riconosciuto "per niente" Lorenzo, lanciando però un'ipotesi. L'ex schermidore italiano, infatti, ha ipotizzato che le parole di Amoruso fossero un tentativo di lanciare un messaggio "all'interno della casa", in modo tale che si leggessero durante la puntata per far sì che anche Manila ne venisse a conoscenza.

In ogni caso è possibile che la vicenda legata al rapporto tra Amoruso e Nazzaro verrà molto probabilmente presto chiarita. Nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio, Alfonso Signorini potrebbe mettere al corrente di quanto avvenuto proprio Manila, che essendo dentro la casa è ancora all'oscuro di tutto.