Katia Ricciarelli potrebbe lasciare il GFVip prima della finale del 14 marzo. Su Twitter, alcuni utenti hanno cominciato a dare adito a questo pettegolezzo dopo che Roma è comparsa una locandina di uno spettacolo teatrale, in cui la cantante lirica è citata come ospite il 12 e 13 marzo per portare in scena "La Bohème". Tali date sono appunto antecedenti alla finalissima del Grande Fratello.

L'accaduto

La cantante lirica in più occasioni ha espresso il desiderio di lasciare il Reality Show di Canale 5. Al momento di decidere se prolungare o meno il proprio contratto a dicembre, aveva optato per un prolungamento.

Successivamente Katia aveva spiegato di voler abbandonare il GFVip, il giorno seguente rispetto suo compleanno (il 18 gennaio), passata tale data, però, la concorrente è rimasta nella casa più spiata d'Italia.

In queste ore sul web è iniziata a circolare una locandina comparsa a Roma. Come mostrato da un utente, la soprano il prossimo 12 e 13 marzo 2022 dovrebbe prendere parte a un evento dedicato all'opera lirica "La Bohème" di Giacomo Puccini. Le date indicate per lo spettacolo sono però prima della finale stabilita per il GFVip, che appunto dovrebbe essere lunedì 14 marzo.

La locandina dell'evento artistico è effettivamente tuttora presente sul web, sulla pagina social del Teatro Ciak, situato nella zona nord della Capitale.

Katia pronta al ritiro?

Al momento si tratta solo di una supposizione, in quanto Katia Ricciarelli non ha comunicato l'uscita dal GFVip. Tuttavia, da un paio di giorni a questa parte la concorrente sembra essere insofferente alle dinamiche scaturite nella casa più spiata d'Italia.

Per esempio, la 76enne ha sempre dichiarato di non volere andare al televoto con una concorrente più giovane di lei.

Nel momento in cui eventualmente ci fosse dovuta andare, la diretta interessata ha sempre detto a Signorini di volersi ritirare. La cantante lirica infatti preferirebbe "uscire a testa" alta dal programma, piuttosto che essere eliminata.

Alcuni telespettatori non sarebbero contenti del percorso di Katia

In effetti, va detto che le poche volte che la concorrente è finita al televoto non ha avuto buoni risultati.

La prima volta che è stata sottoposta al giudizio dei telespettatori, Ricciarelli ha ricevuto meno preferenze rispetto ai suoi compagni d'avventura. In quel caso, però, il televoto non era eliminatorio. Successivamente, in uno degli ultimi televoti per decidere il primo finalista, Katia è arrivata ultima contro Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Delia Duran.

Su Twitter, alcuni utenti hanno "esultato" per l'ipotetico ritiro della 76enne veneta. Secondo alcuni infatti, l'ex moglie di Pippo Baudo non avrebbe fatto un percorso memorabile all'interno della casa di Cinecittà. In varie occasioni, la gieffina si è lasciata andare a frasi considerate "fuori luogo". Tra le ultime gaffe segnalate della concorrente, c'è il termine "pidocchiosa" usato nei confronti di Lulù Selassié solo perché la 23enne vorrebbe dare parte del montepremi alla sua famiglia.