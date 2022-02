Nervi tesi nella casa del GF Vip e, in queste ultime ore, Alessandro ha perso le staffe nei confronti di Lulù ma anche della sua fidanzata Sophie.

Tra i due piccioncini di questa sesta edizione del reality show c'è stata l'ennesima discussione che li ha messi l'uno contro l'altro e, anche stavolta, si sono ritrovati a litigate. La reazione di Alessandro non è stata delle migliori e il ragazzo ha puntato il dito prima contro Lulù e successivamente ha anche offeso la sua fidanzata, dicendole di essere "senza cervello".

Alessandro litiga con Sophie e sbotta contro Lulù al GF Vip

Nel dettaglio, la lite tra Alessandro e Sophie è cominciata perché l'ex tentatore di Temptation Island, non ha gradito l'avvicinamento della sua fidanzata a Delia e Antonio, due persone con cui lui non va particolarmente d'accordo.

E così tra i due è nata una discussione, durante la quale ha cercato di intromettersi anche la principessina Lulù che ha provato a fornire la sua versione dei fatti.

La reazione di Alessandro, però, non è stata delle migliori e senza farsi troppi problemi, ha sbottato contro la principessina, chiedendole di non intromettersi in queste questioni con la sua fidanzata, che non dovrebbero riguardarla.

'Non ti mettere in mezzo', Alessandro perde le staffe con Lulù al GF Vip (Video)

"Perché ti metti in mezzo sempre alle mie discussioni? Tu hai un fidanzato? Mi metto in mezzo alle tue cose? E allora non ti mettere in mezzo", ha sentenziato Alessandro furioso per l'atteggiamento di Lulù.

"Ma roba da matti, sta sempre a fare l'avvocato del diavolo", ha sbottato ancora Alessandro contro la principessina Selassié che prova a spiegare il suo punto di vista.

"Tu non ti ci metti in mezzo a queste cose, perché hai cervello", ha aggiunto poi Basciano parlando sempre con Lulù e lanciando una frecciatina alla sua fidanzata Sophie, accusandola di non avere cervello.

"Io di cervello ne ho molto", ha subito replicato l'ex tronista di Uomini e donne sentendosi tirata in causa e offesa dalle parole del suo fidanzato.

Alessandro offende Sophie e l'accusa di non avere cervello

"No!", ha prontamente replicato Alessandro che ha ribadito così la sua offesa nei confronti di Sophie.

Insomma un rapporto sempre più teso quello tra Alessandro e Sophie che, in questi mesi di fidanzamento all'interno della casa del GF Vip, si sono ritrovati più volte l'uno contro l'altro e sul piede di guerra, spesse volte anche per motivi futili.

Cosa succederà questa volta? Riusciranno a far pace e chiarirsi per l'ennesima volta, riprendendo così in mano le redini della loro storia d'amore? Lo scopriremo durante le prossime puntate del Grande Fratello Vip.