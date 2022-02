Jessica 'smascherata' da Barù nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, la principessina si è fatta beccare dal nipote di Costantino Della Gherardesca mentre compiva un'azione decisamente poco "esemplare".

Mentre Barù era in confessionale, intento a raccontare i propri segreti agli autori del reality show Mediaset, la giovane principessina si è messa a origliare tutto all'esterno della porta, salvo poi essere scoperta.

Cresce il feeling tra Jessica e Barù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il feeling tra Jessica e Barù cresce giorno dopo giorno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

I due continuano ad essere molto complici e, più volte, la principessina ha ammesso il suo sentimento nei confronti di Barù, senza nascondersi dietro giri di parole.

Peccato, però, che in questi mesi il nipote di Costantino non si sia mai sbilanciato più di tanto nei confronti della ragazza, precisando a chiare lettere che non intende avere delle relazioni all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma Barù non sembra essere disposto a concedersi più di tanto e ad andare oltre con Jessica, anche se quest'ultima non ha alcuna intenzione di arrendersi e farsi da parte.

Jessica viene 'smascherata' da Barù al GF Vip

E così, nelle ultime ore, Jessica ha provato a captare qualche rivelazione di Barù dopo che era entrato in confessione.

Con la speranza che stesse parlando di lei, si è messa ad origliare il suo compagno di gioco protagonista di questo GF Vip, ma il risultato finale non è stato dei migliori.

Barù è uscito all'improvviso dal confessionale e ha beccato Jessica sul fatto. In questo modo ha "smascherato" la strategia della principessina Selassié, che ha provato a fare la furba cercando di captare le rivelazioni del nipote di Costantino all'interno del confessionale.

Barù 'becca' Jessica che origlia il suo confessionale

La reazione di Barù non si è fatta attendere e dopo aver beccato Jessica, l'ha costretta ad entrare con lui nel confessionale, così da poter rivelare anche agli autori quello che aveva fatto.

Insomma la principessina è stata colta in flagrante e questa volta non ha potuto nascondersi o fare finta che non sia accaduto nulla.

Intanto, dopo l'ultima puntata serale del GF Vip, il clima in casa sembra essere particolarmente teso. In tanti non hanno apprezzato la scelta del pubblico di mandare in finale Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, contrariamente a tutte le aspettative, ha battuto al televoto Manila, Katia e Davide, conquistando il primo posto valevole per l' accesso alla finalissima di questa sesta edizione, in programma il prossimo 14 marzo 2022.