Continua a far parlare il Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda dallo scorso settembre. Nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio, è infatti andata in onda una nuova puntata serale nella quale i vipponi e il pubblico a casa hanno scoperto il nome della prima finalista: Delia Duran, moglie di Alex Belli e concorrente del programma da poche settimane.

A scegliere la donna come prima finalista è stato il pubblico a casa, creando però del malcontento all'interno della casa. Su tutte, la più perplessa si è dimostrata essere Jessica Selassié, finita (anche per questo) nel mirino delle critiche della consorte di Belli.

Tra i motivi della discordia ci sarebbe anche Barù

La tensione tra le due vippone, in realtà, è alta già da diverse settimane e al centro delle diatribe sembrerebbe esserci Barù. Il ragazzo, infatti, ha mostrato più volte un certo interessamento nei confronti della Selassié, che a sua volta è sembrata in più occasione ricambiare tale interessamento.

Durante una festa avvenuta nelle scorse settimane dentro la casa, però, vi è stato un improvviso avvicinamento tra Delia e Barù, culminato con un bacio. Il contesto era assolutamente giocoso, ma tanto sarebbe bastato per indispettire Jessica, che come ha chiaramente detto non pensa che la Duran meriti di essere già finalista.

Proprio del rapporto tra le due donne ha voluto parlare la moglie di Alex durante una conversazione avuta con Nathaly Caldonazzo.

A quest'ultima, Delia ha confessato che è bene fare la pace ma ha tenuto a sottolineare che questo non significhi che le due diventeranno amiche o altro: ''Tra me e lei il feeling non c'è''.

'Io per lei sono un peso'

Delia ha poi continuato, dicendosi sicura di essere considerata dalla coinquilina come ''un peso'' e ''una minaccia''.

La Duran, in particolare, ha sottolineato come non possa ''scherzare con Barù, non posso ballarci e non posso dire una battuta di troppo''.

A destare il maggior scalpore, però, è stato l'attacco che Delia ha voluto lanciare nei confronti di Jessica, accusata di avere una igiene scarsa. In particolare, la moglie di Alex ha affermato che alla principessa Selassié ''puzzino le ascelle'', chiedendo poi conferma di questo fatto a Caldonazzo.

“A Jessica puzzano le ascelle”

Le sue fan che l’hanno mandata in finale votandola in due televoto STO VOLANDOOO #gfvip pic.twitter.com/ZHKkl42E8x — lexa (@trecentotre) February 8, 2022

Non è escluso che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip tale sfogo possa essere mandato in onda e mostrato proprio a Jessica, in modo tale da poter avere la possibilità di replicare a tali accuse. In tutto questo, intanto, Barù continua a non volersi sbilanciare, anche se con il passare delle ore sembra essere sempre più vicino alla Selassié.