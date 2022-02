Clarissa Selassié, su Instagram, ha attaccato Delia Duran per l'atteggiamento avuto nei confronti di Jessica Selassié. La 19enne ed ex concorrente del GFVip ha precisato di essere stata la prima a supportare la compagna di Alex Belli. Nel momento in cui ha pensato che Delia sia la prima a far stare male le altre donne, si è immediatamente ricreduta.

Delia contro Jessica

Nella 41^ puntata del GFVip, Delia e Jessica hanno avuto un faccia a faccia. In una clip mandata in onda da Signorini, si è vista la modella sudamericana avvicinarsi a Barù solamente per fare una ripicca alla Principessa etiope.

Ovviamente, la 26enne ha ribadito di esserci rimasta male per la mancata "promessa" della coinquilina. A tal proposito ha sostenuto che da oggi in poi, non si fiderà più di Delia. Dal canto suo, la modella ha precisato di non avere mancato di rispetto a nessuno poiché Jessica e Barù non sono fidanzati.

L'intervento dell’ex gieffina

Il botta e risposta tra la sorella e la modella sudamericana, non è passato inosservato a Clarissa Selassié. L’ex gieffina, su Instagram, è scesa in campo per difendere la sorella maggiore. La 19enne ha spiegato di essere stata la prima ad essersi schierata dalla parte di Duran, poiché pensava che fosse una vittima di Alex Belli e Soleil Sorge. Poco dopo, però, Clarissa si è subito ricreduta sulla 33enne venezuelana: "Ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far star male altre donne".

Con tono sarcastico, l'ex gieffina si è chiesta che fine abbia fatto la tanto decantata "solidarietà femminile".

Come un fiume in piena, l'ex gieffina si è scagliata contro i "vipponi" che non hanno detto una parola quando Delia sparava a zero su Jessica. A tal proposito la diretta interessata ha affermato: "L'Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate".

Jessica e Lulù contro Duran

In occasione di una pausa pubblicitaria, le sorelle Selassié hanno continuato a discutere con Delia Duran. Mentre la modella continua a ripetere di non avere fatto nulla di male con Barù, Lulù ha chiesto alla coinquilina di non urlare: "Urli come una cornacchia, mi dai fastidio". Successivamente la 23enne ha sostenuto che Delia si sia comportata in modo orrendo con la sorella maggiore.

Jessica invece, ha definito la coinquilina una serpe. Inoltre, la Principessa ha tirato in ballo Alex e Soleil: "Ti meriti tutto quello che ti hanno fatto, perché sei cattiva dentro. Il karma esiste...".

In replica alla stoccata di Jessica, Delia ha sostenuto di essersi comportata in quel modo solamente perché ha cominciato la Principessa a parlare male di lei in confessionale. La stessa Duran ha affermato che avrebbe accettato un rimprovero di persona anziché dietro le spalle.