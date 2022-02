Nella 41^ puntata del GFVip, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, c'è stato uno scontro al vetriolo tra Jessica Selassié e Delia Duran: la vicinanza della modella sudamericana a Barù non è stata gradita dalla Principessa. Le due coinquiline hanno continuato a discutere anche nel corso di una pausa pubblicitaria. Al culmine della discussione, la 26enne ha sostenuto che Delia merita quello che hanno fatto Alex Belli e Soleil Sorge.

I motivi della discussione

La scorsa settimana, Jessica aveva chiesto a Delia di non avvicinarsi a Barù perché le dava fastidio.

Nonostante le rassicurazioni della coinquilina, la modella sudamericana ha infranto il "patto".

Nel corso della 41^ puntata del GFVip, Signorini ha affrontato l'argomento con le due concorrenti. Delia punzecchiata da Sonia Bruganelli ha ribadito di non avere mancato di rispetto a nessuno, poiché Jessica e Barù non hanno una relazione. Inoltre, la modella ha ammesso di volere sdrammatizzare per non pensare ai suoi problemi sentimentali. Nonostante la premessa di Duran, Bruganelli ha invitato la gieffina a mettersi meno in mostra.

Lo sfogo della Principessa

Terminato il confronto tra le due "vippone", Signorini ha mandato la pubblicità. Jessica e Delia, però, hanno continuato a discutere. La modella sudamericana ha spiegato di avere agito in quel modo, perché era rimasta male del Confessionale in cui la Principessa ha sparlato di lei.

Infastidita dalla confessione della coinquilina, la 26enne ha perso la pazienza: "Finalmente lo hai ammesso. Sei proprio un serpente".

Delia ha prontamente replica che Jessica meritava quel trattamento, perché non aveva avuto il coraggio di dire le cose in faccia. A quel punto la Principessa ha tirato in ballo le vicende sentimentale della coinquilina: "Anche tu meriti quello che hanno fatto Alex e Soleil, perché sei cattiva dentro e il karma esiste".

La posizione di Barù

In tutto questo, cosa pensa Barù? Chiamato in SuperLed da Signorini, il food blogger ha ribadito la sua posizione. Il diretto interessato ha precisato di non volere intraprendere alcuna relazione all'interno del GFVip. Tuttavia, il nobile ha lasciato intravedere una speranza su un ipotetico feeling con la Principessa: "Fuori mai dire mai".

Sebastiani (cognome di Barù) ha spiegato che con Delia è tutto un gioco mentre Jessica è una ragazza bella, allegra e spensierata: "Mi fa ridere, è una cosa importantissima per me". Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha lasciato intendere di non voler essere preso sul serio al Reality Show in quanto tutto quello che fa è per creare audience all'interno del GFVip.