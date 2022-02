Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip che più spesso hanno fatto ridere il pubblico a casa vi è sicuramente Giucas Casella. L'illusionista, infatti, è spesso protagonista durante le puntate in diretta di sketch decisamente esilaranti con Alfonso Signorini, che spesso lo punzecchia e mette alla prova la sua memoria. Nelle ultime ore, però, su Twitter il nome di Giucas Casella è tornato popolare per una richiesta decisamente strana che vorrebbe fare al programma.

Il concorrente avrebbe formulato tale idea per una questione di comodità

Il tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio, quando l'illusionista si è avvicinato nella zona dedicata ai fumatori. Qui erano già presenti Lulù Selassié e Barù (tra i più sensibili al tema dedicato all'igiene e alla pulizia all'interno della casa). Proprio a loro Giucas ha ammesso di avere una idea in mente: quella di richiedere al programma (all'interno del confessionale) un catetere, ovvero la cannula che si utilizza in ambito ospedaliero e sanitario per favorire il drenaggio.

Probabilmente, la richiesta del concorrente non aveva assolutamente nulla a che fare con le cause che portano solitamente a usare tale attrezzo: l'illusionista, infatti, avrebbe voluto avere il catetere per poter espletare le proprie funzioni in maniera più comoda, magari rimanendo direttamente all'interno della camera dove dorme.

I concorrenti che hanno sentito la richiesta, però, non hanno mostrato al povero Giucas un grande sostegno. Barù, infatti, ha fatto una faccia decisamente sgomenta, ripetendo ''catetere'' quasi come se non volesse credere a quello che aveva sentito.

Non giucas che alle 3:35 vuole richiedere al gf un CATETERE ✈️ #jeru pic.twitter.com/EFuDrrKG4l — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) February 10, 2022

Lulù non ha dubbi e ha commentato con una lapidario 'che schifo'

Decisamente più diretta e senza peli sulla lingua, invece, è stata la reazione di Lulù.

La principessa, infatti, ha commentato l'idea del concorrente con un lapidario ''che schifo'', sottolineando che qualora Giucas dovesse realmente usufruire del catetere allora gli altri concorrenti presenti in camera dovrebbero dormire ''con la sua urina''.

Difficile pensare che la produzione possa accontentare Giucas, assecondandogli la richiesta: oltre che per i compagni di camera, infatti, l'uso del catetere senza motivazione medica sarebbe decisamente un brutto spettacolo anche per il pubblico a casa.

Nella casa, anche grazie allo spirito quasi mai litigioso dello stesso Giucas, negli ultimi giorni sta comunque regnando la calma. Probabilmente, però, sarà solo una questione di giorni e la tensione tornerà inevitabilmente a rialzarsi: nei prossimi giorni, infatti, in casa tornerà Alex Belli, che vivrà per diversi giorni da ospite in compagnia della moglie Delia e della migliore amica Soleil.