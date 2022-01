La convivenza tra Barù e Delia Duran nella casa del GFVip sembra non essere partita bene. La modella sudamericana in più occasioni ha cercato di interagire con il nobile, ma quest'ultimo è sempre rimasto sulle sue. Nel pomeriggio di domenica 23 gennaio, l'esperto di vini si è addirittura rifiutato di dare un abbraccio alla nuova coinquilina spiegando che non ama gesti affettuosi con persone conosciute da poco tempo.

Lo sfogo della modella

In più occasioni, Barù ha ammesso di non credere nella "buona fede" di Delia. Secondo il nobile, la coinquilina non avrebbe dovuto prendere parte al Reality Show di Canale 5: se voleva realmente chiarire la situazione con Alex Belli, sarebbe dovuta andare più lontano possibile da Soleil Sorge.

In questi giorni, la modella sudamericana ha cercato più volte di interagire con il coinquilino, ma davanti a sé ha sempre trovato un muro.

Nel pomeriggio di domenica 23 gennaio, Duran si è ritrovata a giocare a biliardo con Nathaly. Parlando di Barù, la modella ha affermato: "Secondo me, mi odia...".

La replica di Caldonazzo non si è fatta attendere: "A tutti, mica solo a te. Anche a me...".

Duran allontanata dal coinquilino

Terminata la partita a biliardo, Delia ha raggiunto Barù per cercare di chiarire la loro posizione. A quel punto la modella ha chiesto un abbraccio al coinquilino per sancire la pance, ma il nobile si è rifiutato. L'esperto di vini ha spiegato che il suo atteggiamento ostile non nasce da un'antipatia, ma semplicemente dalla voglia di proteggerla.

Poi, ha spiegato che non ama molto i gesti affettuosi: "Ti conosco da due giorni che ci abbracciamo, dai...".

Infine, Barù ha sostenuto che non ama abbracciare donne sposate: "Non mi piace".

Sebbene sia rimasta spiazzata per l'abbraccio rifiutato, Delia ha spiegato al coinquilino che non c'è nulla di male ad abbracciare una donna impegnata se si tratta solo di un gesto amichevole.

Tuttavia, la modella non ha potuto fare altro che accettare la decisione del nobile.

Delia sarebbe diventata single

Ignara di quanto sta accadendo all'esterno della casa del GFVip, Delia Duran sarebbe stata lasciata da Alex Belli. Su Twitter, l'attore ed ex concorrente del reality show si è detto deluso per l'atteggiamento mostrato dalla moglie.

Al tempo stesso, Alex ha ricordato quanto lui e sua moglie hanno lottato per arrivare ad avere un certo tipo di complicità. Sulla base di quanto dichiarato, Belli ha chiosato: "Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola".

Al momento non è chiaro se l'attore abbia deciso o meno di lasciare la moglie o semplicemente di non intromettersi più nel suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.