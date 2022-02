Nella casa del Grande Fratello continua a far discutere la partecipazione di Delia Duran. In una chiacchierata con Lucrezia Selassié e Manila Nazzaro, Jessica Selassié ha detto la sua sulla moglie di Alex Belli che, a suo parere, non meriterebbe la finale in quanto starebbe continuando a parlare soltanto del triangolo amoroso Duran, Sorge e Belli. La principessa ha aggiunto che l'amicizia che sta nascendo tra le due contendenti di Alex, sarebbe soltanto una strategia della modella venezuelana. Dagli ultimi sondaggi, la prima finalista potrebbe essere proprio Delia.

Jessica Selassié non vuole Delia Duran in finale

Nella puntata di lunedì 7 febbraio verrà decretato il primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e Delia Duran è una candidata. A tal proposito, in una chiacchierata con Manila e Lulù avvenuta domenica 6 febbraio, Jessica Selassié ha voluto dire la propria opinione. In particolare, per la principessa Selassié, la modella venezuelana non meriterebbe la finale. "Spero non vada in finale... cosa ha raccontato di concreto Delia? Fino ad oggi ha raccontato il triangolo e il matrimonio difficile", ha affermato Jessica. Secondo la vippona, Delia non avrebbe fatto un vero e proprio percorso come gli altri e non avrebbe raccontato qualcosa di sé.

Delia Duran e l'amicizia con Soleil Sorge

Durante la stessa chiacchierata, Jessica ha avuto da ridire anche sull'amicizia che starebbe nascendo tra le due rivali in amore. La ragazza si è detta dubbiosa sulla questione e ha affermato che Delia si sarebbe avvicinata all'ex volto di Uomini e Donne soltanto per strategia, mentre quest'ultima lascerebbe correre soltanto per quieto vivere.

"Convenienza totale... Sole, in cuor suo, sa qual è la verità non ci perde nemmeno tanto tempo a litigare", ha riferito la Selassié.

Nuova puntata GFVip 7 febbraio: cosa dicono i sondaggi

Lunedì 7 febbraio ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Colpi di scena sono attesi, tra cui l'elezione del primo finalista.

Il televoto, aperto lunedì 31 gennaio, vede tra i candidati alla puntata finale di marzo Katia Ricciarelli, Delia Duran, Manila Nazzaro e Daniele Silvestri. Gli ultimi sondaggi decreterebbero Delia come favorita dal pubblico, mentre non ci sarebbero speranze per la cantante lirica. Al secondo posto ci sarebbe Silvestri, nonostante all'inizio del programma fosse uno dei papabili vincitori. Manila Nazzaro, invece, starebbe perdendo consensi dopo la polemica per le sue frasi dette contro l'ex concorrente Nicola Pisu. Il pubblico sembrerebbe diviso in: chi vota per Delia per fare un torto a Soleil e chi vota per l'ex Miss Italia per andare contro al triangolo amoroso, che ormai avrebbe stancato gran parte dei telespettatori.