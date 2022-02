A Uomini e donne, a sorpresa, sono arrivate le scuse pubbliche di Maria De Filippi nei confronti di Ciprian Aftim. Nella puntata andata in onda il 7 febbraio, Ciprian era ospite insieme ad Andrea Nicole, dopo la bufera di qualche tempo fa che li aveva visti lasciare il programma con la coda tra le gambe, dopo le accuse di aver ingannato la redazione.

Maria De Filippi si scusa con Ciprian: 'Non credevo tu fossi sincero'

Era il mese di dicembre quando Andrea Nicole aveva scelto Ciprian senza avvertire preventivamente la redazione di Uomini e donne.

Un gesto che aveva sollevato un polverone e che aveva portato i due giovani ad essere poi attaccati in studio, in particolare dagli opinionisti. Sta di fatto che Ciprian e Andrea Nicole, da quel momento, non si sono più separati, a dispetto dei malpensanti che non credevano alla sincerità dei sentimenti dell'ex corteggiatore. Tra i detrattori di Ciprian c'era anche Maria De Filippi. Ora però tutto si è ribaltato perché Andrea Nicole e Ciprian, a distanza di tempo, sono tornati ospiti nello studio di Maria De Filippi. La padrona di casa ha subito preso la parola per dire a Ciprian: "Volevo farti le mie scuse. Non credevo che tu fossi sincero".

A U&D il mea culpa di Maria su Ciprian: 'Mi ricredo su quello che ho detto'

Ciprian è rimasto sorpreso dalle parole della conduttrice, così come i telespettatori che in quel momento stavano seguendo la puntata su Canale 5. Maria De Filippi non non si è fermata qui e ha continuato a fare una sorta di mea culpa dicendo: "Mi ricredo su quello che ho detto", per poi aggiungere di essere contenta che non ci sia stata una presa in giro per Andrea Nicole.

Un deciso cambio di rotta da parte della padrona di casa, che ha ammesso pubblicamente i suoi errori. Anche Gianni Sperti, che la volta scorsa li aveva attaccati senza remore, si è detto contento per loro. Non ci sono state però delle scuse pubbliche da parte sua, come invece ha fatto la Queen Mary. Tina Cipollari invece, nel momento in cui i due ragazzi hanno fatto il loro ingresso, è uscita dallo studio.

A Uomini e donne, cascata di petali rossi per Andrea Nicole e Ciprian

In tutto questo, anche Andrea Nicole ha preso la parola ringraziando la padrona di casa, anche per le scuse rivolte a Ciprian. L'ex tronista ha poi aggiunto di non essere riuscita a scusarsi la volta precedente a causa dei pesanti attacchi. Sta di fatto che tutto è finito per il meglio, visto che proprio Maria ha fatto in modo di ricreare l'atmosfera della scelta, facendoli ballare sotto una cascata di petali rossi. Ovviamente, la coppia non ha nascosto la felicità e proprio l'ex corteggiatore ha voluto ringraziare Maria non solo per le parole dette poco prima nei suoi riguardi, ma anche per aver regalato alla sua amata Andrea Nicole un momento di felicità: "Maria volevo ringraziarti. Vederla così non ha prezzo, davvero".