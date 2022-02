A poco più di 24 ore dalla messa in onda in diretta della 40^ puntata del GFVip, c'è stato un botta e risposta a distanza tra Manila Nazzaro e Nicola Pisu. L'ex Miss Italia parlando con Miriana Trevisan del breve flirt avuto con il figlio di Patrizia Mirigliani ha utilizzato dei termini forti. Poche ore dopo, l'ex gieffino, su Instagram, ha prontamente replicato alle dichiarazioni della 44enne pugliese, definendosi "incredulo" per quanto ha ascoltato.

L'episodio incriminato

Sabato 5 febbraio, durante la festa rock organizzata per i vip, Manila ha commentato il breve flirt avuto tra Miriana e l'ex gieffino Nicola Pisu.

Secondo l'ex Miss Italia, la coinquilina avrebbe fatto bene a interrompere la conoscenza con lui, dopo le brutte parole pronunciate in confessionale da Nicola: "Lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato".

Secondo Nazzaro, Trevisan si sarebbe avvicinata a Pisu solo per carenza d'affetto e si è detta contenta per il fatto che Miriana abbia deciso di interrompere la conoscenza con Nicola: "Tu hai sbagliato in buona fede". Infine, Manila ha sparato a zero sull'ex coinquilino del GFVip: "In qualche maniera è stato punito, la gente l'ha mandato a casa. Chissà cosa avrà detto in studio".

La reazione dell'ex gieffino

Dopo essere venuto a conoscenza di queste dichiarazioni di Manila Nazzaro, Nicola Pisu ha avuto un duro sfogo.

Su Instagram, l'ex gieffino ha postato uno scatto in cui suo nonno Enzo Mirigliani (patron di Miss Italia) nel 1999 incoronava Manila Nazzaro "reginetta" del concorso di bellezza.

Nicola ha esordito: "Guardo una vecchia foto e di quella Miss Italia oggi non ritrovo più nulla". Poi, il figlio di Patrizia Mirigliani ha affermato: "Incredulo di ascolto.

Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurare di morire affogato".

Il 32enne ha spiegato che la violenza non guarda in faccia nessuno, né donne né uomini: "Cara Manila, la persona davanti a me non la riconosco più".

Pisu ha aggiunto che le parole possono pesare come macigni. Inoltre, si è detto deluso perché Manila è una mamma, quindi una donna che dovrebbe dare l'esempio e pertanto non dovrebbe avere queste cadute di stile.

'A questo giochino non mi sono mai prestato'

Come un fiume in piena, Nicola Pisu ha sostenuto che il tema legato alla violenza delle donne non può essere strumentalizzato in un Reality Show solo per aumentare gli ascolti: "Io a questo giochino non mi sono mai prestato". L'ex gieffino ha precisato di avere chiesto scusa, nel momento in cui ha compreso di avere pronunciato una frase con leggerezza in un momento di fragilità.

Tornando alle dichiarazioni di Manila, Nicola si è augurato "che chi si indignò allora condannandomi, si faccia sentire più forte adesso".

Infine, il diretto interessato ha concluso con una stoccata: "La Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona".