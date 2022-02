Katia Ricciarelli continua ad essere al centro delle polemiche di questo Grande Fratello Vip. In queste ore, la cantante lirica è apparsa decisamente "fuori controllo", nel momento in cui si è lasciata andare a delle frasi che hanno scatenato nuove discussioni sui social.

Seppur con tono scherzoso, Katia si è lasciata andare a delle frasi poco carine rivolte nei confronti dei due nuovi arrivati all'interno della casa del GF Vip, Gianluca e Antonio, entrambi super corteggiati dalle donne presenti in gara.

Katia Ricciarelli 'fuori controllo' al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Katia stava parlando con Gianluca Costantino e ad un certo punto, ha esclamato una frase decisamente poco carina che non è passata inosservata neppure ai fan social che seguono e commentano 24 ore su 24, le vicende dei vari protagonisti di questo GF Vip.

"Guardate che se vi imbrocco tutti e due da soli, vi sbatto al muro e vi violento. Così capirete che cosa è veramente una donna", ha esclamato Katia Ricciarelli rivolgendosi ai due nuovi arrivati in questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Una frase decisamente forte che, ancora una volta, testimonia il fatto che la cantante lirica proprio non riesca a contenersi con le espressioni e i modi di dire all'interno della casa del GF Vip, quasi incurante del fatto che ci sono sempre milioni di spettatori che guardano la trasmissione.

La frase di Katia scatena polemiche tra i fan del GF Vip (Video)

E così, sui social, è subito impazzata la polemica sul conto di Katia. I telespettatori social del reality show, in merito a questo nuovo scivolone della cantante lirica al GF Vip, si sono chiesti se non fosse il caso di prendere dei provvedimenti e magari di procedere con una squalifica dal gioco, a poche settimane dalla finalissima.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso delle ultime ore Katia si è ritrovata al centro delle polemiche anche per le sue frasi poco carine nei confronti di Manila Nazzaro.

Katia sparla di Manila al GF Vip: il compagno della Nazzaro sbotta sui social

Sebbene tra le due si sia creato un buon rapporto di amicizia all'interno della casa del GF Vip 6, Katia ha svelato di non fare il tifo per lei per la finalissima, ritenendo che alla sua età e alla luce del percorso fatto, non avrebbe senso farla andare avanti.

Parole che non sono piaciute per niente al compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso che in queste ore sui social si è lasciato andare duramente nei confronti di Katia, tanto da definirla una donna arida d'amore e di sentimenti, in primi nei confronti delle donne e verso le persone che l'hanno trattata come una mamma.