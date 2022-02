Dopo l'addio di Manuel Bortuzzo e di Gianmaria Antinolfi, i social hanno il sospetto che il prossimo vippone ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip possa essere Katia Ricciarelli. A confermare tale ipotesi ci sarebbero delle locandine che sono apparse su internet. La cantante lirica sarà la voce narrante di uno spettacolo teatrale il 12 e 13 marzo, ovvero prima della finale del programma che è attesa per il 14 marzo.

Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare il GFVip: spuntano delle locandine

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena: dopo l'abbandono di due colonne portanti del programma come Manuel e Gianmaria, un'altra concorrente potrebbe concludere il suo percorso prima del previsto.

La cantante lirica Katia Ricciarelli potrebbe lasciare la casa per degli impegni presi fuori dalla casa. A testimoniare tale ipotesi ci sarebbero delle locandine che la vedono come voce narrante per uno spettacolo al teatro "Ciak" di Roma che si terrà il 12 e il 13 marzo. Se questa notizia fosse confermata, vorrebbe dire che Ricciarelli non potrà accedere alla finale del 14 marzo.

Ma Katia ha uno spettacolo il 12 e il 13 Marzo quindi sapeva di non rimanere … ma che cazzo è rimasta a fa là dentro a scassare le scatole ????? #gfvip pic.twitter.com/EUHDDtvKZD — 💕 CruDelia 💕 (@DarkQue69102136) February 12, 2022

La cantante e l'addio al programma: come potrebbe avvenire

Negli ultimi giorni i fan del programma hanno notato degli atteggiamenti sospetti da parte della cantante che facevano pensare che stesse preparando le valige.

Successivamente, altri utenti hanno fatto notare che Ricciarelli in quella circostanza stava soltanto dando agli altri vip degli oggetti personali come hanno già fatto altri concorrenti in passato. Non è ancora noto come la cantante lascerà il Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Alcuni telespettatori hanno ipotizzato che l'addio potrebbe avvenire volontariamente, come è accaduto con Bortuzzo e Antinolfi, oppure con un televoto.

Le reazioni su Twitter sul possibile abbandono di Katia

L'annuncio di un possibile abbandono della vip ha suscitato fin da subito un enorme scalpore. Gli utenti di Twitter, che sono stati i primi a far girare questo Gossip, non hanno potuto non commentare questa ipotesi. Un utente, ad esempio, si è mostrato contento e ha scritto: "Mi state dicendo che lunedì Katia esce?!!!".

Mi state dicendo che lunedì Katia esce ?!!! #GFvip pic.twitter.com/NSYIsuxapb — naninella (@naninella1976) February 12, 2022

Lunedì 15 febbraio nuova puntata del Grande Fratello Vip

Una nuova puntata del GFVip è attesa lunedì 15 febbraio. Al televoto eliminatorio sono presenti i tre nuovi vipponi: Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Nel prossimo appuntamento prime time del programma rientrerà nella casa Alex Belli e resterà per quattro puntate. L'attore di Centovetrine avrà la possibilità di chiarirsi con Delia Duran e Soleil Sorge e di capire meglio il suo rapporto con entrambe.