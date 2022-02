Nella 41^ puntata del GFVip, in onda lunedì 14 febbraio, Nathaly Caldonazzo ha ricevuto una brutta sorpresa. La showgirl ha dovuto avere un confronto con l'ex fidanzato Andrea Ippoliti. Quest'ultimo dopo essere stato più volte menzionato dalla gieffina ha chiesto al Reality Show di poter intervenire per replicare. Al termine del confronto, Signorini si è scusato con la 52enne romana.

L'accaduto

Nathaly due anni fa ha partecipato a Temptation Island Vip con Andrea Ippoliti. Quest'ultimo si avvicinò ad una delle tentatrici, tanto da tradire davanti alle telecamere la showgirl.

A causa dei toni utilizzati da Ippoliti, Alessia Marcuzzi aveva rimproverato il concorrente.

Parlando con Delia, Nathaly ha spiegato di avere vissuto una situazione analoga alla sua. Inoltre, la 52enne ha sempre dichiarato di non sopportare uomini come Alex Belli. Il motivo? Caldonazzo in passato ha avuto una relazione con un uomo, dalla quale è uscita ridimensionata. La diretta interessata ha spiegato che l'ex a causa della gelosia patologica la controllava ovunque e aveva anche installo un localizzatore. Per questo motivo che Andrea Ippoliti ha chiesto al GFVip di poter replicare alle accuse di Caldonazzo.

L'incontro tra i due ex

Signorini nella festa di San Valentino ha fatto capire a Nathaly che fuori dalla casa c'era un suo ex che voleva incontrarla.

Dopo essere arrivata in passerella, la 52enne si è ritrovata di fronte Andrea. Quest'ultimo ha precisato di essere dovuto intervenire per forza al reality show, per non vedere danneggiata la sua immagine: "Io ho sbagliato, ho chiesto scusa". L'ex di Caldonazzo ha riconosciuto di avere avuto atteggiamenti sbagliati durante la relazione: "Sono stato una persona pessima, ma tu mi hai definito con aggettivi gravi".

Infine, il diretto interessato ha spiegato che ha dei figli proprio come Nathaly, quindi non avrebbe dovuto esprimere certi giudizi sul suo conto.

La replica della gieffina

Caldonazzo senza peli sulla lingua ha invitato l'ex compagno a stare zitto. Poi, la gieffina ha fatto presenza che Andrea dovrebbe chiedere scusa ai suoi figli per l'immagine che ha dato di sé.

In merito alla relazione avuta dai due, Nathaly ha spiegato che Ippoliti usciti da Temptation Island non l'ha più cercata perché si era fidanzato con la sua tentatrice. Come ribadito dalla diretta interessata, il suo ex ha fatto una brutta figura davanti a tutta Italia.

La 52enne non ha nascosto di avere sofferto dopo Temptation Island: "Andrea sei un pagliaccio". Prima di tornare all'interno del GFVip, Caldonazzo ha spiegato a Signorini di non essere uscita per due anni di casa per gli attacchi di panico. A quel punto il conduttore del reality show, si è scusata per la brutta sorpresa che ha dovuto ricevere la gieffina.