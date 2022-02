Lucrezia Selassié (conosciuta anche come Lulù) ha avuto un crollo emotivo al GFVip. La principessa ha accusato il colpo, dopo il ritiro di Manuel Bortuzzo. La diretta interessata ha confidato di sentirsi sola all'interno della casa, nonostante la presenza della sorella maggiore, Jessica. La 23enne ha rivelato che grazie al suo fidanzato, non pensava ai problemi di famiglia.

L'accaduto

Manuel Bortuzzo ha lasciato il GFVip per motivi di salute. Tuttavia, ha promesso a Lucrezia che i due lontano dai riflettori si sarebbero rivisti per continuare a coltivare il loro amore.

Nonostante le promesse del nuotatore, la 23enne sembra avere accusato il colpo. Dopo l'uscita del suo fidanzato, la principessa è stata protagonista di alcuni scontri.

Per esempio, nella giornata di mercoledì 2 febbraio, Lulù e Sophie dovevano partecipare insieme alla radio. Sebbene le due abbiano preso parte al gioco, hanno avuto una discussione. Stando alla versione dell'ex tronista di Uomini e Donne, Lucrezia voleva parlare solamente della sua favola d'amore con Bortuzzo. A tal proposito, Codegoni ha sbottato: "Con tutto l'amore del mondo, dopo un po' ti dico sti c..."

Lo sfogo della Principessa

Lucrezia è stata criticata anche da Miriana: la showgirl si è lamentata con Antonio Medugno per l'atteggiamento della principessa.

Nel sentirsi sotto pressione, la 23enne ha dato adito ad uno sfogo. La diretta interessata ha vuotato il sacco, spiegando i motivi del suo malessere: "Io grazie a Manuel avevo un equilibrio". La gieffina ha confidato di non riuscire più a dormire la notte perché pensa ai problemi famigliari che l'attendono lontano dal GFVip: "Penso a mio padre che sta male in un posto orribile".

La sorella di Jessica e Clarissa Selassié ha rivelato ch,e grazie alla vicinanza di Bortuzzo, riusciva a non pensare alle cose brutte: "Sono triste". Infine, la diretta interessata si è domandata se debba essere colpevolizzata dai suoi compagni d'avventura anche per questo suo malessere.

Le scuse della gieffina

Una volta confessato il suo malessere, Lucrezia ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa.

La diretta interessata ha spiegato che non voleva affatto prendersi la scena in radio, ma solamente sentire più vicino il suo fidanzato. In un secondo momento, la 23enne ha raggiunto Sophie per chiederle di fare pace.

boh lei va a chiedere scusa a Sophinta e io mi incazzo cioè lei carinissima ma SOPHINTA NO#gfvip #fairyLu pic.twitter.com/bvCCAMkd3g — Medusa (@FaTinaameta) February 2, 2022

Come mostrato in un video, su Twitter, Lucrezia ha trovato il conforto di Basciano. Il ragazzo ha rassicurato la coinquilina e l'ha abbracciata forte. Per chi non lo sapesse, il papà delle sorelle Selassié si trova in una casa circondariale perché accusato di truffa. Quando Clarissa si trovava nella casa di Cinecittà, anche lei aveva più volte trattato l'argomento.