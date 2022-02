Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Lea-Un nuovo giorno, nella terza puntata che andrà in onda martedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo terzo appuntamento verranno trasmessi il quinto e il sesto episodio della fiction che saranno rispettivamente intitolati La casa dei ricordi e Come eravamo. Entrando nello specifico della trama, Lea e Marco si riavvicineranno a alla fine torneranno anche insieme. Poi i due avranno entrambi il desiderio di prendere in affidamento il piccolo Koljia.

Nel mentre, però, ci sarà un colpo di scena che metterà nuovamente tutto in discussione.

Lea e Marco non vorranno più vendere la loro casa in campagna

Nell'episodio cinque di Lea-Un nuovo giorno, Marco e Lea verranno chiamati dall'avvocato che gli comunicherà di aver ricevuto una proposta per acquistare la loro casa in campagna. Il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti però, non vorrà più saperne di venderla.

Nel frattempo, Lea si dedicherà come al solito ai suoi piccoli pazienti e deciderà anche di organizzare una festa per rallegrare un po' il triste ambiente dell'ospedale. Ad un certo punto però, le condizioni di salute di un nuotatore di 16 anni peggioreranno e sarà provvidenziale l'intervento del primario di Pediatria.

Intanto, Lea, sarà scossa per l'accaduto e deciderà di rifugiarsi nella casa di campagna, dove arriverà anche Marco. In questa circostanza i due si parleranno apertamente e insieme decideranno di non vendere più la casa

Lea lascerà Arturo e tornerà con Marco

Invece, nell'episodio sei, una donna partorirà prematuramente un bambino di nome Gabriele.

Quest'ultimo si sentirà male e verrà ricoverato nel reparto nella quale Lea presta servizio. La protagonista sarà un po' scossa, in quanto Gabriele è lo stesso nome che lei e il suo ex marito avrebbero voluto dare al loro bambino. Tutto questo risveglierà tanti ricordi nell'ex coppia.

Infatti, il primario proporrà a Lea di chiedere insieme l'affidamento di Koljia. Intanto, la situazione di quest'ultimo si farà sempre più grave e Marco dovrà amputargli la gamba, a causa di una massa tumorale che si verrà a creare.

Nel frattempo, Lea sarà convinta di voler tornare con Marco, per questo comunicherà ad Arturo la sua decisione. L'uomo la prenderà malissimo e la inviterà a non avvicinarsi più né a lui, né a Martina. Invece, Marco sarà molto felice di ritornare con la sua ex moglie e provare a creare insieme una famiglia. Poi però, Anna darà una notizia all'uomo che metterà tutto di nuovo in discussione tra lui e Lea.