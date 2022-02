Che cosa accadrà nelle prossime cinque puntate de Il Paradiso delle Signore? L’appuntamento con la daily soap è stato confermato dal 7 all’11 febbraio con alcuni episodi sorprendenti in prima visione. Sarà il mistero riguardante il giallo di Achille Ravasi a essere protagonista delle prossime puntate. Ci sarà spazio, poi, per la vicenda che ruota intorno alla contessa Adelaide, la quale si ostinerà a non dare nessuna notizia. L’arrivo di un nuovo personaggio, l’imprenditore Ferdinando Torrebruna, rivelerà nuove sorprese. La spiacevole notizia riguardante Rocco metterà a rischio il suo matrimonio con la sarta Maria Puglisi.

Al centro dell’attenzione finiscono anche Veronica e Gloria, la vedova Zanatta chiede alla capo commessa Moreau un incontro segreto per parlare della lettera minatoria ma Ezio scopre tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco chiede l'aiuto di Flora

Veronica affronta in maniera diretta Gemma che, ormai è palese, conosce bene chi ha scritto la lettera minatoria a Gloria, cioè sua figlia. La giovane Zanatta sostiene di aver agito solo ed esclusivamente per il bene della loro famiglia. Mentre Sandro evidenzia la sua voglia di riconquistare il cuore di Tina, al Circolo fa la sua entrata in scena Ferdinando Torrebruna, un imprenditore e uomo d’affari invitato da Fiorenza e di cui anche Dante ha sentito parlare.

Gemma si rende conto di aver commesso un errore che ha un peso imponente sulla sua coscienza. Inoltre, si accorge come la lettera minatoria abbia fatto avvicinare di nuovo Ezio e Gloria. Marco chiede l’aiuto di Flora per far distogliere lo sguardo della Polizia sulla persona di Adelaide. L’uomo d’affari Fernando comincia a fare conoscenza all’interno del Circolo ma rimane colpito solo da una persona: Ludovica.

Mentre Vittorio aiuta in maniera concreta Sandro a riconquistare Tina, lei non reagisce bene.

Gemma è nervosa e Stefania se ne accorge

Salvatore ed Agnese, nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, cominciano a sostenere la causa di Sandro ma Tina resta ancorata alle sue posizioni. Nel frattempo, quest’ultima viene a sapere che non sarà lei la prescelta per recitare all’interno del musicarello di Brivio.

Flora decide di fare una deposizione in questura a favore dei Guarnieri. Questa scelta potrebbe screditare l’immagine del padre defunto Achille Ravasi. Si evidenzia sempre di più il nervosismo di Gemma e Stefania, che nel frattempo sta cominciando a conoscere la sorellastra, se ne accorge. La questione dell’affare con gli americani si rivela un nulla di fatto ma Dante rimane deciso delle sue azioni, il suo obiettivo rimane sempre quello di sottrarre il Paradiso a Vittorio e Umberto.

Il Paradiso delle Signore spoiler all'11 febbraio: Torrebruna vuole Ludovica come socia

Ezio e Gloria si sono definitivamente riavvicinati e Veronica è sempre più preoccupata per la questione, avrebbe dovuto sposarsi con il signor Colombo e quindi questa sua preoccupazione si può capire.

Il mistero sulla scomparsa di Adelaide continua a non avere novità, la contessa non dà nessuna notizia sull’accaduto. Informazioni poco piacevoli arrivano, invece, da Rocco e sarà Armando a venirne a conoscenza. Lo stesso ne parla con Agnese mentre le nozze tra Puglisi e il giovane Amato sembrano parecchio in bilico. Fernando, nel frattempo, accetta la proposta di Fiorenza e Dante di fare affari con loro mettendo, però, una clausola per la conclusione dell’accordo: Ludovica deve essere sua socia. Gemma continua a stare male per ciò che ha causato e, quindi, pensa di dire la verità a Gloria.

Veronica chiede a Gloria di fissare un incontro segreto: Il Paradiso delle Signore trame dal 7 all'11 febbraio

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 7 all’11 febbraio raccontano del giorno decisivo di Flora, la stilista potrebbe essere molto d’aiuto grazie alla sua deposizione che potrebbe creare una luce positiva e favorevole della giustizia nei confronti di Adelaide. La contessa, infatti, assumerebbe un coinvolgimento di altro tipo nei confronti del caso Ravasi. La proposta di Salvo sull’acquisto della casa viene accettata, nonostante ciò, Anna ha dei sensi di colpa molto forti perché non ha ancora rivelato la verità sulla figlia Irene al ragazzo che tanto ama. Veronica cerca di prendersi la colpa della lettera recapitata a Gloria, cercando di salvare Gemma. Per fare ciò, chiede alla capo commessa di fissare un incontro segreto ma a scoprire tutto è Ezio.