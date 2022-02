Alex Belli è tornato al GFVip per riconquistare la compagna. La vicinanza del 38enne a Delia Duran, però, ha scatenato la gelosia di Soleil Sorge. Nella notte tra martedì e mercoledì 16 febbraio, la 27enne italo-americana ha fatto una scenata.

La rabbia di Soleil

Alex tra una discussione e un momento tenero, è riuscito a chiarire con Delia. La complicità ritrovata con la compagna, però, ha allontanato Soleil. Alle 4:00 di mercoledì 16 febbraio, la influencer ha deciso di parlarne direttamente con l’ex coinquilino. Senza peli sulla lingua Soleil ha rimproverato il suo “amico speciale” di non essere più lo stesso: “Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come eri prima”.

Secondo Sorge, Alex non sarebbe coerente: “Prima dicevi di essere vero, a questo punto non lo eri se entri e cambi e completamente”.

A detta della gieffina, attualmente il loro rapporto non sarebbero veritiero. Al contrario, la 27enne ha affermato che lei a differenza dell’ex attore di Centovetrine è sempre vera con le persone che ama.

‘Preferisco vivere tutto o niente’

Nel corso dello sfogo, Soleil ha tirato in ballo anche Delia Duran. La diretta interessata ha spiegato che se l’obiettivo di Alex è vedere tranquilla la sua compagna, lei non può che farsi da parte: “Io non ce la faccio a trattenermi e vivere cose calibrate ora”. Come spiegato da Sorge, non si tratta di egoismo ma di coerenza: “Preferisco vivere tutto o niente”.

La 27enne ha sostenuto che al momento dell’ingresso di Belli, tra i due c’è stata una grande complicità perché non si sono trattenuti. Nelle prime 24ore di convivenza, però, sono stati piuttosto distanti. La influencer non ha dubbi: “Vuoi calibrare per riconquistare lei? Bene allora chiudiamo io e te”.

Sorge pronta a chiudere con Alex

Secondo Soleil, il rapporto con Alex Belli non tornerà più quello di prima. Il motivo? Delia soffrirebbe la vicinanza del 38enne con la influencer. Sulla base di quanto dichiarato Sorge ha spiegato di essere stanca di vedere gli altri felici. Sebbene lei è la prima ad essere contenta per Alex e Delia, al tempo stesso ha ammesso di starci male nel vedere il suo rapporto annullato.

Per questo motivo la diretta interessata si è detta pronta ad interrompere ogni tipo di rapporto con Alex Belli: “A questo punto non vale la pena averti nella mia vita”.

Poco dopo il ritorno di Belli, Soleil aveva confidato a Jessica Selassié di non sapere come comportarsi. La Principessa aveva consigliato alla coinquilina di comportarsi come aveva sempre fatto. Nel momento in cui la 27enne ha compreso che non era possibile avere quel tipo di legame, si è lasciata andare ad una scenata di gelosia.