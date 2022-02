Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Makari, nella terza e ultima puntata della seconda stagione che andrà in onda lunedì 21 febbraio in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nella fiction ispirata al romanzo dello scrittore Gaetano Savatteri, ci sarà un terribile incidente che travolgerà la cittadina siciliana: il capo di Suleima, Teodoro Bettini verrà trovato morto. La polizia vorrà subito archiviare le indagini, in quanto saranno convinti che si sia trattato di un incidente, ma Saverio Lamanna non vorrà assolutamente chiuderla qui, in quanto crederà non si tratti di un semplice incidente.

Proprio per questo motivo, il protagonista vorrà andare fino in fondo perché crederà che si tratti di omicidio. Nel frattempo, Suleima sarà scossa dall’accaduto e la sua storia con Saverio si troverà a un bivio. Infatti, i due dovranno decidere se continuare la loro relazione o mettere un punto definitivo.

Teodoro perderà la vita

La terza e ultima puntata della seconda stagione di Makari sarà intitolata "Il Lusso della giovinezza". In quest'ultimo appuntamento il protagonista Saverio Lamanna sarà impegnato in un'indagine che lo toccherà da vicino. Infatti, il capo di Suleima, che avrà causato diverse divergenze nel suo rapporto con la ragazza, verrà trovato senza vita. La polizia penserà che si tratti di un incidente e vorrà archiviare il caso, ma Lamanna invece preferirà andare in fondo alla vicenda, in quanto crederà si tratti di omicidio.

Entrando nello specifico della vicenda, la vittima risulterà scomparsa per diverse ore e nessuno avrà sue notizie. Poi ad un certo punto l'uomo verrà ritrovato alle pendici di un'altura dalla quale sarà precipitato. Proprio per questo motivo, la polizia penserà che si tratti di un incidente automobilistico.

La storia d'amore tra Suleima e Saverio precipiterà a causa della morte di Teodoro

Saverio come già detto penserà che la morte di Teodoro non sia frutto di un incidente, ma che qualcuno lo abbia ucciso intenzionalmente. Inoltre, l'uomo non sarà l'unico a pensarla in questo modo.

Nel frattempo, Suleima resterà senza parole a causa di questo tragico evento e si allontanerà da Saverio.

Infatti, la storia d'amore tra i due sembrerà precipitare ed ora la coppia si ritroverà al bivio, in cui andranno avanti più forti di prima oppure metteranno un punto definitivo alla loro relazione.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire il finale di stagione di Makari e soprattutto capire come andrà a finire tra Saverio Lamanna e Suleima.