Durante la puntata domenicale del 13 febbraio di Amici 21, Marcello Sacchetta, chiamato come giudice di una gara di ballo, ha annunciato la gravidanza della compagna Giulia Pauselli, danzatrice professionista del talent. Una grandissima emozione per entrambi che non avevano mai fatto mistero di voler diventare presto genitori. La scorsa domenica Giulia ha ballato, decisa a farlo finché la gravidanza lo permetterà con la felicità di Marcello che ha ammesso che vedere la fidanzata ballare con un cuore che batte dentro di lei è lo spettacolo più bello a cui potrà mai assistere.

A parte le dolci parole dedicate al nascituro, nessun'altra informazione è stata data ai fan sulla gravidanza, ma Pauselli ha deciso di rompere il silenzio rassicurando tutti ma anche informando chi la segue che al momento sta vivendo in intimità col compagno il momento magico.

Giulia sulla sua dolce attesa: 'Non esiste cosa più intima'

Ricordando la partecipazione ad Amici Specials avvenuta un anno fa in cui parlando con i ragazzi ammetteva il desiderio di voler diventare madre, Giulia ha postato uno scatto che la rivede in quell'occasione per commentare quante cose variano in appena un anno. 'Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia', ha scritto la bellissima ballerina che ha una luce tutta nuova negli occhi, come hanno notato i suoi fan durante l'esibizione della scorsa settimana ad Amici 21.

'Penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione', ha proseguito Pauselli, la quale ha rimarcato che se anche il desidero a volte è quello di gridare al mondo intero la gioia che sta vivendo poi pensa che sia giusto vivere in privato un momento unico e irripetibile come la prima gravidanza.

'Al momento non ci sentiamo dì rispondere', ha proseguito la danzatrice che ha ringraziato comunque tutti per le tante domande che riceve sulla gravidanza.

L'amore con Marcello a gonfie vele

'Noi stiamo benissimo e innamorati più che mai, pronti ad affrontare questo immenso cambiamento', ha concluso Giulia sottolineando ancora una volta che per lei e Marcello la 'dolce attesa' è il più grande regalo che la vita potesse fargli.

Insomma, parole semplici ma da cui traspare tutta l'emozione e la felicità della ballerina.

In ogni caso, al momento, Giulia chiede il rispetto della sua privacy, ma certo è che ben presto la pancia sarà ben visibile anche ad Amici visto che Pauselli non ha alcuna intenzione di rinunciare alle emozioni che la danza le fa provare anche se in attesa del suo primo bebè.