Quella che andrà in onda domenica 27 febbraio sarà la penultima puntata domenica di Amici. Visto l'imminente inizio del serale, professori e produzione sono al lavoro per mettere su il cast che dal 19 marzo animerà gli appuntamenti in prima serata. Le anticipazioni dello speciale che è stato registrato in queste ore, fanno sapere che due cantanti e due ballerini sono passati al serale, mentre Zerbi continua a fermare LDA e Luigi nonostante siano primi in classifica.

Curiosità sulla nuova puntata di Amici

Oggi, sabato 26 febbraio, è stato registrato il penultimo speciale della domenica di Amici 21: domani pomeriggio, infatti, andrà in onda la puntata che Maria De Filippi ha condotto in queste ore.

Chi ha assistito alle riprese, racconta che quattro allievi sono passati al serale per volontà degli insegnanti. Lorella Cuccarini ha promosso Aisha dopo averla vista primeggiare in varie gare, Anna Pettinelli ha consegnato la maglia dorata ad Albe per premiare il suo impegno e il successo che stanno ottenendo i suoi inediti in radio e in streaming.

Anche sul fronte ballo ci sono state delle sorprese: Veronica Peparini ha detto 'sì' al passaggio al prime time di John Erik, Raimondo Todaro ha acconsentito alla promozione di Serena.

Polemiche sui ballerini di Amici

La maestra Celentano ha preso parola per dire che secondo lei solamente Serena merita di partecipare al serale tra i componenti della squadra capitanata da Todaro: la prof, d'accordo con Veronica Peparini, ha detto che né Christian né Nunzio meriterebbero la maglia d'oro in quanto meno preparati degli altri ballerini che sono passati (Michele, Dario e Carola tra gli altri).

Raimondo ha dissentito con le colleghe e si è preso del tempo per decidere se promuovere Christian e Nunzio oppure se eliminarli.

La prossima settimana sarà registrata l'ultima puntata domenicale e tutti i docenti saranno chiamati a prendere una decisione per i ragazzi ancora in bilico: dentro o fuori dal cast del serale? Rudy Zerbi ha fermato ancora una volta Luigi e LDA dicendo che vuole aspettare qualche altro giorno per capire se consegnare la maglia d'oro a tutti e due, a uno solo oppure a nessuno.

Si ricorda che nessun membro del team in questione è ancora passato al serale per espressa volontà dell'insegnante.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Tra le anticipazioni che stanno circolando sul web al termine della registrazione di Amici del 26 febbraio, spiccano anche alcune curiosità. Chi era in studio racconta che Crytical non era seduto al suo banco e non è mai stato nominato: non si sa se il ragazzo fosse assente per motivi di salute oppure per altro.

Probabilmente sarà fatta chiarezza a riguardo nei prossimi giorni.

Durante le riprese, poi, c'è stato un blackout di circa 15 minuti che ha creato un po' di "panico" tra il pubblico. Questa pausa forzata ha portato a un rallentamento sulla tabella di marcia, quindi i talenti che sono al serale da una o due settimane (fatta eccezione per Michele) non si sono esibiti per il malcontento dei loro fan. Il cantante dei One Republic si è collegato con lo studio per dire che ha pronto un nuovo inedito e che presto deciderà con quale allievo della classe inciderlo: grande opportunità per Alex, Sissi, Luigi, LDA, Aisha, Albe, Gio Montana e Crytical.

Gli ospiti del 21esimo speciale, infine, sono stati: Il Volo per giudicare la gara cover, Enrico Brignano per il momento comico, Adriano Pennino per la prova sulla tecnica vocale, i rappresentati di alcune radio per valutare i brani dei ragazzi della classe e, infine, tre coreografi per la gara di ballo.