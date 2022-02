Il Paradiso delle signore 7 è confermato dalla Rai per la prossima stagione televisiva. La fortunatissima soap opera del primo pomeriggio, dopo il grande successo di ascolti registrato nel corso di questi mesi, è stata già confermata dalla televisione di Stato per un nuovo capitolo in prima visione assoluta.

La settima stagione sarà trasmessa nel corso della stagione tv 2022/2023 e, in vista di questo nuovo capitolo, arrivano anche delle candidature spontanee, come quella di Rosanna Vaudetti, la storica annunciatrice Rai, la quale ha ammesso che le piacerebbe poter entrare a far parte del cast di questa soap opera.

Confermato Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Nel dettaglio, dopo il grande successo della sesta stagione che sta registrando una media quotidiana di oltre due milioni di fedelissimi al giorno, la soap Il Paradiso delle Signore tornerà in onda da settembre 2022 con le nuove puntate della settima stagione in prima visione assoluta.

In attesa di scoprire quelli che saranno i nuovi intrighi, le passione e i colpi di scena che metteranno a punto gli sceneggiatori per questo nuovo capitolo della soap opera Rai, arrivano delle candidature spontanee per nuovi ruoli, che potrebbero essere presi in considerazione dagli sceneggiatori.

Uno di questi è stato avanzato dall'ex annunciatrice Rai Rosanna Vaudetti che in una recente intervista non ha nascosto che le piacerebbe poter debuttare sul set de Il Paradiso delle signore 7.

Rosanna Vaudetti 'debutta' nella soap opera Rai

Durante le puntate de Il Paradiso 6 previste nella settimana 7-11 marzo 2022, ci sarà un omaggio a Rosanna Vaudetti che entrerà nella soap interpretata dall'attrice Rebecca Sisti.

Il motivo? Vaudetti condurrà la sfilata delle veneri che si svolgerà proprio all'interno del grande magazzino guidato da Vittorio Conti e, a tal proposito, l'ex annunciatrice Rai ha ammesso di aver avuto la possibilità di visitare il set della soap opera Rai e di essere rimasta particolarmente entusiasta.

Ecco cosa vorrebbe fare Rosanna Vaudetti ne Il Paradiso 7

Così, in vista delle riprese del nuovo capitolo, Vaudetti non ha nascosto che le piacerebbe poter entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle signore, proponendo anche il ruolo che potrebbero affidarle gli sceneggiatori. "Ho già recitato nella serie Incantesimo, nel ruolo di una mamma e una suocera.

A 84 anni tornare sul set sarebbe molto divertente", ha ammesso Rosanna Vaudetti.

"Ho anche pensato alla parte: potrei essere la mamma della contessa Adelaide, uno dei miei personaggi preferiti. Se mi vogliono, io sono qui", ha ammesso Vaudetti lanciando così la proposta agli sceneggiatori de Il Paradiso 7.