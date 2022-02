Dopo la pausa sanremese, questa sera lunedì 7 febbraio, ritorna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini giunto alla sesta edizione. Ad affiancarlo in studio con le loro opinioni dirette e spesso anche pungenti, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. I concorrenti sono quasi giunti ad un passo dalla finale prevista per il 14 marzo prossimo.

Il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip: chi sarà?

Questa sera sarà decretato il primo finalista del Grande Fratello Vip 6.

Il televoto infatti non prevede alcuna eliminazione, ma uno fra Katia Ricciarelli, Delia Duran, Manila Nazzaro e Davide Silvestri andrà direttamente in finale. Non mancheranno poi come sempre le nuove nomination che puntata dopo puntata si fanno sempre più infuocate. I vipponi rimasti in gioco non sono tanti e diventa difficile scegliere chi voler mandare via. Molte delle discussioni che nascono dentro la casa, sono dovute proprio alle nomination. Intanto, gli animi nella casa sono sempre più surriscaldati e il divario e l'astio tra i due gruppi è sempre più evidente.

Scontri accesi in casa e confronti infuocati tra le donne: Katia e Soleil, Manila e Miriana

Nella casa, continua lo scontro che vede protagoniste le donne.

Da un lato ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall'altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Miriana e Manila difendono le loro scelte, in particolare la loro amicizia con la chiacchieratissima Delia Duran, compagna di Alex Belli. Tutte e tre difendono la loro partecipazione attiva alle pulizie della casa. Katia e Soleil, che fin dall'inizio hanno stretto un forte legame di amicizia, non hanno mai sopportato troppo Miriana Trevisan e non digeriscono "il tradimento" di Manila Nazzaro.

Una sorpresa poi attende l'ex corteggiatore Alessandro Basciano che avrà l'opportunità di rivedere sua sorella. Si parlerà anche di Jessica Selassiè e Barù. La sorella di Lulù soffre per il nipote di Costantino della Gherardesca. I due sembra si siano avvicinati in questi giorni, ma l'ingombrante presenza di Delia rende Jessica molto gelosa.

L'uomo tra l'altro non sta attraversando un bel momento, in quanto è stato colpito da un lutto: è venuta a mancare la sua amata nonna. Che cosa accadrà ancora nella casa più spiata d'Italia? Non resta che aspettare la nuova puntata in onda questa sera dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci per scoprirlo.