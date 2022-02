Fra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi sono sicuramente Jessica Selassié e Barù Gaetani. Fra i due inquilini della casa più spiata d'Italia si è formato un legame particolare e non mancano i fan del Reality Show condotto da Alfonso Signorini che sperano che fra la principessa ed il 40enne possa nascere una relazione sentimentale a tutti gli effetti. I due gieffini appaiono ormai inseparabili. La ragazza italo-etiope ed il nobile toscano passano, infatti, molto tempo assieme e si concedono, in più di una circostanza dei momenti anche separati dagli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia.

Jessica e Barù sfruttano ogni occasione per stare accanto facendosi coccole e scambiandosi effusioni reciproche.

L'interesse di Jessica Selassié

Sembra ormai chiaro che Jessica Selassié ha un interesse nei riguardi di Barù Gaetani all'interno della casa del GF Vip 6. Nel corso della festa di Carnevale che i concorrenti del programma targato Mediaset hanno effettuato nel loft di Cinecittà, la principessa etiope si è lasciata andare mai come fino a quel momento ad alcune affermazioni importanti e profonde. La ragazza ha palesato al nobile la sua voglia di baciarlo. Barù, però, non ha risposto ricambiando quelle parole ma è sembrato alquanto vago dicendole di avere molte voglie, lasciando il discorso in sospeso e non affrontano direttamente l'argomento.

Barù parla con Soleil di Jessica

Barù ha poi parlato della principessa etiope con Soleil Sorge e le sue parole sembrano essere una doccia fredda nei confronti di Jessica. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto all'italo-americana che la 26enne le sta molto simpatica ed ha piacere a trascorrere del tempo con lei ma manca qualcosa: "Non c'è niente con lei", aggiungendo che altrimenti sarebbe stato naturale che l'avrebbe baciata ma non è accaduto.

Ipotizzando, poi, come sarà il loro legame all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 6, il toscano ha detto alla fashion blogger che vorrebbe avere Jessica come amica in quanto si trova molto bene. Barù ha proseguito dichiarando all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non ha intenzione di illudere nessuno; con la principessa si lascia andare soltanto ad alcune battute.

In riferimento alle tenere effusioni, poi, il 40enne ha affermato che gli fa piacere avere un contatto umano, sottolineando di abbracciare in egual modo la stessa Soleil Sorge. "Anche se mi piacesse datemi tempo", ha poi affermato il nobile.

Barù si confida anche con Lulù

Non è finita qui perché Barù ha deciso di confidarsi anche con una persona molto vicina a Jessica, ovvero la sorella Lulù. Alla sorella della principessa il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto che Jessica è molto bella ed ha un bellissimo carattere. D'altra parte, il nobile ha evidenziato che non può assicurare che fuori dalle telecamere possa accadere qualcosa fra di loro in quanto non intende prenderla in giro proprio perché la stima.