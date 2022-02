Sin da quando Barù ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è rimasta da subito colpita, non nascondendo mai un palese interesse per lui.

Ieri, gli autori del GF Vip, hanno organizzato una festa a tema carnevale e, dopo una scenetta romantica tra Selassiè e Barù, i due si appartati in piscina. Una volta ritrovatisi da soli, i due si sono fatti delle confessioni molto intime e sincere.

GF Vip, Jessica confessa di voler baciare Barù

Jessica Selassiè ha raggiunto il nipote di Costantino Della Gherardesca in veranda, confidandogli il suo palese interesse.

La principessa ha confessato a Barù: ’Comunque io ti volevo dire che anche se siamo solamente due amici, io la voglia di baciarti ce l’ho”. Sentendo questa parole, l'uomo è rimasto sorpreso e vagamente ha risposto:”Eh, anche io ho tante voglie”. Tuttavia, ancora una volta, l'uomo continua a essere frenato.

Più volte nelle scorse settimane Barù ha ammesso che, complici forse le telecamere del Grande Fratello Vip e il non voler far emergere i propri sentimenti davanti al pubblico, non ha intenzione di sbilanciarsi più di tanto. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione tra i due.

I consigli di Soleil per Barù

Durante la festa di carnevale, i vipponi, complice il Grande Fratello Vip, hanno avuto a disposizione una gondola.

Davide Silvestri si è improvvisato gondoliere e ha deciso di proporre un giro a Barù e Jessica. Approfittando di questo magico momento gli inquilini hanno spinto affinché i due possano scambiarsi il fatidico tanto atteso bacio, ma Barù, visibilmente imbarazzato, non ha assecondato le richiese e ha deciso di abbandonare il momento di gioco.

Dopo questa scena Soleil si è recata da Barù, per dargli dei consigli su come gestire il rapporto con Selassiè:” Ti stai comportando in maniera spontanea, ma Jessica forse sta iniziando a pensare che tra voi due possa nascere un qualcosa che vada oltre una semplice amicizia, per questo motivo è logico che per alcune cose lei possa rimanerci male”.

Barù a questo punto ha iniziato ad aprire il suo cuore alla Sorge, dicendo:” Non c’è niente, altrimenti l’avrei già baciata. Ma anche se mi piacesse, datemi il tempo, il mio tempo”, facendo capire quindi che forzare situazioni intime tra i due, può solo peggiorare le cose.

Successivamente Barù è andato da Jessica e le ha confessato di provare per lei una semplice amicizia, dicendo che tutto quello che fa, come cucinare per lei, fare la colazione e gli abbracci, sono segno di carineria, ma se questo può portare a una sofferenza allora si è detto disposto anche, a malincuore, a prendere le distanze da lei.