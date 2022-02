Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan abbandonerà il progetto della signora Deniz e le cose per l'Art Life si metteranno male. L'uomo però quando ha rifiutato il progetto non ne sapeva nulla della situazione dell'azienda e quando lo verrà a sapere si infurierà. Poi successivamente, l'uomo deciderà di cedere le sue quote per risolvere la situazione.

Serkan abbandonerà il progetto del porto della signora Deniz

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, la signora Deniz farà delle avances esplicite a Serkan che però si tirerà indietro e deciderà di abbandonare il progetto del porto. A causa di ciò però, la situazione dell'Art Life sarà sempre più tragica. Purtroppo però, Serkan non ne sarà a conoscenza, perciò avrà rifiutato il progetto.

Poco dopo, Ayfer a causa della situazione dell'azienda deciderà di donare tutti gli ori di famiglia ad Aydan che dovrà venderli insieme ai cavalli e agli altri beni della famiglia Bolat.

Nel frattempo, Kiraz ascolterà che sua nonna dovrà vendere tutti i beni di famiglia e andrà in lacrime da suo padre con il suo salvadanaio e gli chiederà di non vendere il suo pony.

Serkan diventerà insegnante di architettura

Poco dopo quindi, Serkan verrà a sapere della situazione in cui verserà l'Art Life e si infurierà con Eda e i suoi amici Engin e Piril. Poi però, l'uomo dovrà prendere una decisione per risolvere la situazione e così deciderà di vendere le sue quote dell'Art Life.

Successivamente, l'architetto inviterà tutti a cena per comunicare che avrà preso la decisione di diventare insegnante di architettura all'università.

Eda allora dirà al marito che potrebbe dargli consigli nei suoi primi giorni, ma lui in un certo senso li rifiuterà perché sarà molto sicuro di sé. Poi però, l'uomo durante il suo primo giorno di lavoro si accorgerà che gli studenti sono più interessati alla sua fama che allo studio dell'architettura in generale.

Successivamente però, Bolat cercherà di insegnare con l'aiuto della moglie, il vero amore per l'architettura ai suoi studenti.

Le cose per l'architetto miglioreranno così tanto che alla fine gli studenti lo inviteranno anche ad una festa. Eda deciderà di accompagnare suo marito all'evento dei suoi studenti e dirà a Melo di badare alla piccola Kiraz. La donna accetterà di fare da babysitter alla bambina insieme a Burak. Infatti, Melo avrà una relazione con quest'ultimo, ma al momento sarà segreta.