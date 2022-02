Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, la soap italiana in onda su Rai 1. Secondo le anticipazioni di martedì 8 marzo, per Stefania (Grace Ambrose) si avvicinerà il momento della verità, perché la ragazza arriverà a seguire suo padre e lo vedrà parlare con Gloria (Lara Komar).

Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) non riuscirà a trattenere la sua rabbia nei confronti di Dante (Luca Bastianello) che tuttavia preferirà non reagire e si godrà il suo successo con Fiorenza (Greta Oldoni). Infine, ci sarà l'arrivo di Maria (Chiara Russo) che ritornerà da Roma con l'amaro in bocca, ma proverà a fingere di essersi riappacificata con Rocco (Giancarlo Commare).

Stefania indagherà sulla sua famiglia

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 8 marzo vedrà tra i protagonisti Stefania Colombo, che sarà sempre più sospettosa nei confronti della sua famiglia. La ragazza ormai avrà la certezza dell'esistenza di un segreto di cui viene tenuta all'oscuro e inizierà a guardarsi attentamente intorno alla ricerca di un indizio che possa farle capire quale sia la verità.

Stefania, inoltre, si apposterà in un punto in cui non potrà essere vista e assisterà a un dialogo tra Ezio e Gloria: il segreto dei due coniugi rischierà ogni giorno di più di essere scoperto.

Vittorio perderà la pazienza con Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 8 marzo rivelano che per Vittorio non sarà affatto facile abituarsi all'idea di dover condividere il suo negozio con Dante, l'uomo che considera il suo peggior nemico.

Conti non si lascerà intimidire da Romagnoli e lo affronterà duramente, ma il suo nervosismo non provocherà Dante che ne sarà quasi compiaciuto.

Romagnoli, infatti, penserà soltanto a godere la sua vittoria alle spalle di Conti insieme alla cugina Fiorenza, sua complice nel diabolico piano di sottrarre il Paradiso delle signore all'ex marito di Marta.

Maria ritornerà a Milano: anticipazioni puntata di martedì 8 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 8 marzo ci sarà spazio anche per Maria. Dopo essere stata qualche giorno a Roma per tentare di recuperare il suo rapporto con Rocco, infatti, la sarta sarà di ritorno a Milano. Le cose nella capitale non sono andate affatto bene, ma Maria deciderà di non rivelare a nessuno la sua delusione e racconterà inizialmente alle sue amiche di essersi riappacificata con Rocco. La sarta, tuttavia, non sarà molto brava a fingere: le sue parole, infatti, diranno qualcosa che non corrisponderà al suo comportamento.