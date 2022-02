Il Grande Fratello continua a dare molto spazio al triangolo amoroso Delia-Alex-Soleil. Questa volta a entrare nella bufera amorosa esplosa al Reality Show condotto da Alfonso Signorini è Marco Nerozzi. Nel corso di una recente intervista Dipiù Tv, l'uomo si è presentato come l'ex marito di Delia Duran e ha speso parole spregianti nei confronti dell’attore Belli. Il signor Nerozzi ha raccontato aneddoti inediti che potrebbero sporcare l'immagine di Alex e ha ammesso di essere molto preoccupato per la sanità mentale di Delia.

Gf Vip, Marco Nerozzi rompe il silenzio: 'Io e Delia siamo ancora marito e moglie'

Nel dettaglio, Marco Nerozzi ha ammesso di essere molto preoccupato per la sua ex moglie, Delia Duran. Ha sostenuto che Alex Belli è un uomo senza cuore, che ama umiliare la partner pubblicamente e a manipolarla a suo piacimento. 'Delia, vicino ad Alex, si fa solo del male' con queste parole l’imprenditore ha voluto dire la sua sull’intreccio sentimentale che ruota attorno alla sua ex moglie e all’attuale pseudo marito. 'Delia sta soffrendo in questa tempesta' ha esclamato l'imprenditore Nerozzi.

Anche se si sono lasciati tre anni e mezzo fa, l'imprenditore ha ammesso di provare un profondo affetto per la sua ex partner: 'Sulla carta io e Delia siamo ancora sposati – ha precisato l'imprenditore – non abbiamo ancora firmato le carte del divorzio perché dobbiamo definire ancora gli ultimi accordi economici'.

Visto che sono ancora marito e moglie, Nerozzi non riesce ancora a capire perché Delia e Alex si sono presentati al pubblico come marito e moglie.

L'imprenditore Nerozzi: 'Delia mi ha lasciato per Alex da un giorno all'altro'

Parlando del matrimonio di Delia e Alex, è venuto a galla che le loro nozze erano una cerimonia con una promessa d'amore, quindi un matrimonio finto: 'Alex è un finto marito' ha tuonato Marco Nerozzi.

Quest'ultimo ha ammesso di provare una forte antipatia per l'attore perché lo vede come un uomo falso, che ha contribuito a mandare a rotoli i suoi otto anni di matrimonio con Delia. L'imprenditore Nerozzi ha poi raccontato com'è finito il suo matrimonio: 'Delia mi ha lasciato quando ha deciso di fare l’influencer e ha chiesto ad Alex Belli qualche dritta per spopolare sui social’.

Ha aggiunto che quando Delia è tornata da Milano, ha preso la sua roba e ha messo fine alla loro relazione coniugale.

Grande Fratello, Nerozzi a Duran: 'Belli ti rovina la vita'

A quanto pare c'è un conto in sospeso tra Nerozzi e Belli. L'imprenditore, infatti, ha raccontato che il concorrente del Grande Fratello Vip ha messo zizzania tra lui e Delia anche dopo la fine del matrimonio: 'Quando ci siamo lasciati, Delia se n'è uscita dicendo che io l'ho maltrattata, ma non l'ho mai sfiorata con un dito'. Secondo Nerozzi, è stato Alex a manipolarla e a metterla contro di lui. E adesso l'imprenditore è in pena per la sua ex moglie perché, secondo lui, è entrata in un circolo vizioso, in un gioco pericoloso e più grande di lei, in un modo di vivere che non appartiene all'influencer.

Inoltre, l'imprenditore ha detto che Alex è una persona che pensa solo a se stesso, a far parlare di sé. 'Non è innamorato di Delia – ha specificato Nerozzi – Lei è solo vittima di questa bufera sentimentale'. Infine, ha concluso l'intervista dando un consiglio alla sua ex moglie: 'Delia è confusa, ha bisogno di aiuto, dovrebbe fare un percorso terapeutico. Deve aprire gli occhi, altrimenti rischia di vivere una vita fatta di sofferenza e di umiliazione'.