Miriana e Lulù finiscono al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore le due inquiline si sono rese protagoniste di un episodio che non è passato inosservato e che ha alimentato un chiacchiericcio serrato sui social.

Miriana e Lulù, infatti, avrebbero infranto il regolamento del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, entrando in bagno in coppia e senza microfoni.

La coppia Miriana-Lulù avrebbe infranto il regolamento del GF Vip: ecco cosa hanno fatto

Nel dettaglio, gli spettatori e fan social che seguono il GF Vip hanno notato che Miriana e Lulù sono entrate in bagno in coppia e senza indossare il microfono.

Un atteggiamento che non è passato inosservato e che sarebbe contro il regolamento della trasmissione stessa, dato che è vietato entrare in bagno in coppia.

Ecco perché, sul web e sui social, in tantissimi hanno puntato il dito contro Miriana e Lulù, ritenendo che in questo modo sarebbero venute meno alle regole previste dalla trasmissione di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini.

Tuttavia non è la prima volta che si verificano episodi del genere all'interno della casa del GF Vip, dato che proprio qualche giorno fa Alex Belli e sua moglie si sono rinchiusi in bagno per diversi minuti, anche in questo caso senza microfoni e quindi sfuggendo al controllo della regia del reality show Mediaset.

Miriana e Lulù saranno punite dal GF Vip oppure no? (Video)

Cosa succederà a questo punto alla coppia Miriana-Lulù? Dopo le accese polemiche social scatenate dal loro atteggiamento, ci saranno ripercussioni e provvedimenti da parte della produzione stessa del GF Vip oppure "chiuderanno un occhio"?

Del resto la principessina Lulù è una delle finaliste ufficiali di questa sesta edizione del reality show Mediaset in onda su Canale 5, motivo per il quale non si esclude che gli autori del reality show possano scegliere di andare oltre e di evitare provvedimenti.

Da adesso si può entrare in bagno in coppia senza microfono? #gfvip pic.twitter.com/0lnjW3wgWG — Catia (@catiuz92) February 22, 2022

Nuova puntata del GF Vip il 24 febbraio: prevista nuova eliminazione

Intanto, in vista della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip del 24 febbraio, ci sarà spazio per una nuova eliminazione dal cast del reality show Mediaset.

I tre concorrenti in lizza sono: Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri. Uno dei tre verrà fatto fuori definitivamente dal cast e dovrà rinunciare al sogno di poter conquistare la finalissima.

Tra i tre, in pole position per questa nuova eliminazione, spicca la cantante lirica Katia Ricciarelli, che ha lanciato più appelli al pubblico del reality show, affinché la facciano uscire. Le sue richieste saranno accolte? La risposta nel corso della puntata di giovedì sera su Canale 5.