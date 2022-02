Tempo di cambiamenti ad Un posto al sole, a breve faranno il loro ingresso le gemelle Cirillo a cui farà seguito il ritorno di Viola, ma non è tutto. Sono stati infatti confermati i rientri di Michele, Marina e Angela e tutti e tre troveranno molti cambiamenti al loro arrivo. C'è però un'altra notizia che ha acceso la curiosità dei fan, presto infatti qualcuno cederà il suo posto in sigla e dirà addio alla soap opera partenopea. Non è ancora trapelato il nome, ma ci sono molti indizi che sembrano puntare su Patrizio.

Addio a Un posto al sole: gli indizi puntano verso Patrizio

Nelle prossime puntate di Upas, torneranno Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) ed il piccolo Antonio. Per la figlia di Ornella non si tratta di una semplice comparsata ma di un ritorno in pianta stabile, dal momento che tale personaggio si riprenderà anche il suo posto in sigla. A questo punto però un protagonista presente in sigla dovrà cedere il suo posto. Non c'è nessun nome ufficiale, ma gli indizi sembrano puntare tutti verso Patrizio. Lorenzo Sarcinelli si è da poco laureato in lettere e lui, come il suo personaggio, potrebbe aver deciso di intraprendere nuove strade. Nelle puntate, attualmente in onda, il giovane chef sta valutando se restare a Napoli o partire per la Spagna, come ha fatto Vittorio, che ha lasciato definitivamente la soap.

Un posto al sole, anticipazioni: torna Angela Poggi

Dopo il bacio tra Franco e Katia, è cresciuta, in modo esponenziale, l'attesa tra i fan per il ritorno di Angela (Claudia Ruffo). Boschi non manderà via la mamma di Nunzio, ma resta da capire se quest'ultima deciderà comunque di restare alla Terrazza. Le anticipazioni, delle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo, confermano che ci sarà spazio per Katia nelle prossime puntate.

La donna metterà il figlio Nunzio (Vladimir Randazzo) di fronte ad una difficile decisione, ma non si capisce se sarà o meno legata in qualche modo alla loro permanenza dai Boschi.

Un posto al sole, puntate del 2022: tornano Michele e Marina

Nei prossimi episodi di Upas, faranno il loro debutto le gemelle Cirillo, entrambi interpretate da Gina Amarante, inoltre, a breve, è previsto il ritorno di Nina Soldano.

L'attrice ha voluto rassicurare i fan, dopo la partenza di Marina, mostrandosi subito sul set. C'è inoltre la conferma anche del ritorno di Michele (Alberto Rossi). Saviani tornerà quindi a Napoli, ma non in tempi brevissimi, resta da capire a che punto sarà, in quel momento, la storia tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo. Ancora in stand by, invece, l'atteso ritorno di Arianna (Samanta Piccinetti) per la quale non ci sono ancora date certe.