A poche ore di distanza da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, all'interno della casa è successo di tutto. Tra le tante liti che ci sono state tra i concorrenti il 17 febbraio, spicca quella che ha avuto per protagoniste Nathaly e Jessica. Dopo che la principessina l'ha accusata di rubare il cibo del gruppo, Caldonazzo ha criticato la giovane andando sulle proprie questioni personali, dall'amore non ricambiato per Barù al modo di fare poco elegante che sfoggerebbe davanti alle telecamere.

Tensione prima della diretta del Grande Fratello Vip

Giovedì 17 febbraio, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di dare il meglio di sé mettendo in scena litigate e scontri accesi a poche ore di distanza dall'inizio della puntata in prima serata.

Tra le discussioni alle quali hanno assistito i telespettatori di Mediaset Extra, spicca quella tra due donne alpha del gruppo.

Tutto è cominciato con il rimprovero di Jessica a Nathaly per del cibo che ruberebbe dalla cucina all'insaputa degli altri: "Hai preso il riso di Soleil, le banane, le sottilette. Stai sempre a mangiare di nascosto. Questa cosa la sappiamo benissimo tutti".

Caldonazzo ha immediatamente replicato alla principessina etiope negando con forza di sottrarre dalla dispenda roba che appartiene alla comunità.

"Fai ridere i polli", ha esordito la soubrette nell'attacco personale a Selassiè che è andato in scena tra le mura di Cinecittà nel pomeriggio di oggi.

L'affondo alla protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo che ha sentito Jessica dire che avrà vita breve all'interno della casa del Grande Fratello Vip se continua a comportarsi in modo scorretto nei confronti dei compagni, Nathaly ha deciso di ribattere toccando tasti piuttosto dolenti per la ragazza.

"Sei famosa per queste scene da mercato rionale. La scorsa puntata urlavi come una scimmia per un uomo che non è il tuo", ha tuonato la bionda soubrette tra le mura di Cinecittà.

Caldonazzo ha scelto di punzecchiare la principessina sul sentimento che prova per Barù e che lui non ricambia come vorrebbe.

Associando i tanti no che Selassié ha ricevuto da quando partecipa al reality di Canale 5, la showgirl ha detto: "Fai ridere perché nessuno ti vuole e soffri per questo, sei una poverina".

La sorella di Lulù ha preferito non rispondere a questo attacco, ma ha accusato il colpo perché poco dopo se ne è lamentata in cucina con Soleil.

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip

Prima di mettere fine al litigio pre puntata con Jessica, Nathaly ha deciso di punzecchiarla anche sull'aspetto fisico.

Dopo aver sentito la principessina accusarla di consumare cibo di nascosto dal gruppo e in quantità piuttosto considerevoli, la showgirl ha contrattaccato dicendo: "Sei tu che stai sempre a mangiare".

"Mangi per dieci", ha concluso Caldonazzo nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nel tardo pomeriggio di giovedì 17 febbraio, poco prima dell'inizio della diretta condotta da Alfonso Signorini in questo nuovo appuntamento che precede il fine settimana.

Lo scontro tra le due donne sarà uno degli argomenti centrali della puntata di stasera che, esattamente come tutte le altre, avrà come tema principale il triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia. Belli ha riconquistato la moglie in poco tempo e questo ha fatto storcere il naso all'amica Sorge: in questi giorni non sono mancati momenti di passione e altri di litigio, tutti spunti di discussione che saranno approfonditi in collegamento col presentatore.

A breve, inoltre, sarà eletta la seconda finalista della sesta edizione del GF Vip e sarà una tra Lulù, Katia e Soleil.