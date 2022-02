Tensione altissima all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenata una furente lite tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié a causa del cibo. La casa, infatti, è suddivisa in diversi gruppi, ognuno dei quali organizza una spesa per sé e ha dei turni per la cucina. Jessica, però, sostiene che Caldonazzo rubi del cibo e poi lo neghi. Da qui è partito un confronto, sfociato in breve tempo in una forte discussione con le due concorrenti che sono arrivate al faccia a faccia.

'Famosa per fare le cose da mercato rionale'

Jessica, in particolare, ha accusato Nathaly di aver rubato del riso, sostenendo di averla vista mentre lo riponeva (nascosto) all'interno di un armadietto. Nathaly, dal canto suo, ha però smentito queste accuse. Jessica, però, non ha fatto nessun passo indietro nonostante la smentita di Caldonazzo, cercando di coinvolgere anche gli altri concorrenti.

La principessa, infatti, ha sostenuto che anche altri inquilini del loft di Cinecittà spesso si lamentino a causa del fatto che Nathaly rubi del cibo. Nessun concorrente presente in quel momento, però, è intervenuto, probabilmente per non immischiarsi all'interno di una lite che ha assunto progressivamente dei toni sempre più alti.

Nathaly, infatti, ha scelto durante la lite di lanciare delle accuse che, probabilmente, creeranno delle polemiche. Caldonazzo, riferendosi a Selassié, ha infatti affermato come sia "famosa per fare le cose da mercato rionale", citando come esempio di questo ciò che è accaduto nel corso dell'ultima puntata del programma.

Caldonazzo a Jessica: 'Fai ridere'

Nel corso dell'ultima diretta, infatti, Jessica è stata protagonista di una lite con Delia Duran. La causa è stata (suo malgrado) Barù. L'uomo, infatti, piace a Jessica e proprio quest'ultima non ha gradito l'avvicinamento che la moglie di Belli ha avuto verso il concorrente.

Ricordando questo episodio, Caldonazzo ha sottolineato come Jessica abbia urlato "come una scimmia" per un uomo che, in realtà, "non è il tuo".

Come se non bastasse, Nathaly ha aggiunto: "Su, fai ridere". Caldonazzo, poi, ha anche accusato Jessica di comportarsi come se nella casa fosse tutto di sua proprietà, "dal cibo agli uomini".

Accusa, questa, che non ha trovato (com'era ovvio) d'accordo Selassié, che ironicamente ha definito il loft come "casa mia" dando il suo benvenuto a Nathaly. Insomma: a poche ore dalla puntata, prevista per giovedì 17 febbraio alle ore 21:35, la situazione nella casa è letteralmente esplosiva e, probabilmente, Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per rasserenare gli animi dei vipponi.