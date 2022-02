Ieri notte, giovedì 24 febbraio, la ABC ha trasmesso il nono episodio di Grey's Anatomy 18. La puntata, seconda parte di un crossover con Station 19, ha portato in scena le conseguenze del tragico incidente stradale che ha coinvolto Owen Hunt nel finale autunnale. In particolare, le anticipazioni provenienti dall'America confermano, come già suggerito dal promo, che sono stati i vigili del fuoco della caserma 19 a prestare i primi soccorsi. Giunti sul luogo, infatti, i pompieri hanno messo in atto le operazioni di recupero dell'auto sulla quale viaggiava il chirurgo.

È stato Ben Warren, supportato da Robert Sullivan e dal resto della squadra, a recuperare l'amico e collega. Le condizioni di quest'ultimo, sebbene evidentemente provato dall'incidente, non sono apparse particolarmente preoccupanti. Vigile e reattivo, Owen Hunt è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale dove i colleghi gli hanno prestato le prime cure.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni nona puntata: il duro confronto tra Owen Hunt e Cormac Hayes

La nona puntata di Grey's Anatomy 18 si è aperta mostrando l'arrivo di Owen Hunt in ospedale. Seppur bisognoso di una serie di interventi chirurgici, a causa di numerose fratture, l'uomo è stato in grado di intrattenere significative conversazioni con Teddy Altman e Cormac Hayes.

Quest'ultimo, dopo aver ringraziato il collega per l'eroico salvataggio, ha quindi spinto l'amico a confessare al capo di chirurgia quanto accaduto con i veterani. Per nulla intenzionato a comparire come complice, il chirurgo pediatrico si è quindi mostrato pronto, in caso di rifiuto, a raccontare personalmente a Miranda Bailey l'accaduto.

Spoiler Grey's Anatomy 18, nono episodio: Cormac comunica a Miranda la sua decisione di lasciare Seattle

Proseguendo con le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x09 scopriamo che Owen Hunt, dopo aver chiesto a Cormac Hayes di dimenticare la confidenza fatta poco prima dell'incidente e dimostrando, così, di non voler denunciare l'accaduto, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L'operazione, sapientemente condotta da Amelia, Link e Nico, è fortunatamente andata a buon fine. Nonostante ciò, proprio negli ultimi minuti della nuova puntata, Cormac Hayes si è recato da Miranda Bailey. Con ogni probabilità intenzionato a denunciare l'amico, il chirurgo ha però cambiato idea dopo che la dottoressa, sollevata dalla buona riuscita dell'intervento, ha ampiamente dimostrato la stima e l'affetto che la lega ad Owen Hunt.

È per questo che Hayes, deciso a non mettere a rischio la tranquillità dei figli, ha comunicato al capo di chirurgia le sue intenzioni di lasciare per sempre Seattle e tornare in Irlanda. In realtà la decisione, che secondo quanto riportato da DeadLine spianerebbe la strada all'uscita di scena di Richard Flood, è apparsa un evidente tentativo di sottrarsi a una scelta quasi impossibile: denunciare l'amico o mettere in pericolo la sua licenza medica.