Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay on demand e in replica. La situazione è piuttosto complicata a casa Colombo. Stefania da tempo ha molti dubbi su suo padre e sulla distanza che c'è con Veronica. Il fatto che il loro matrimonio sia stato inspiegabilmente annullato ne è la prova. La giovane Colombo decide così di indagare, decisa a scoprire la verità e capire come mai Gemma le stia facendo quelle strane allusioni. Le sue supposizioni, tuttavia, sono ben lungi dal reale stato delle cose.

Nel frattempo, Maria rientra da Roma con la sua piccola valigia e un grande sogno d'amore infranto.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: le indagini di Stefania

Da quando è entrata a casa Colombo, Stefania ha assaporato aria di famiglia, nonostante gli iniziali dissapori con Gemma. Ora le due sono legate più che mai, come fossero delle vere sorelle. Stefania si è affezionata anche a Veronica, che vede come la mamma che non ha mai conosciuto e che ancora crede morta.

Tuttavia, da qualche tempo, la giovane Colombo ha capito che c'è qualcosa che non va. Ezio e Veronica fingono di essere felici, mentre Gemma le fa delle strane battute che la lasciano sempre perplessa. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore all'11 marzo, Stefania deciderà di indagare per scoprire i segreti di famiglia.

Maria racconta una bugia

Continuando con le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore, vedremo la povera Maria tornare a Milano con il cuore a pezzi. Rocco l'ha lasciata, ora ha un'altra fidanzata con la quale sta vivendo una storia d'amore che lo appaga.

Maria non ha il coraggio di dire la verità ad Agnese e alle sue amiche, è troppo umiliante per lei.

La signora Amato però, che già è a conoscenza di tutto, capisce che la ragazza sta mentendo.

Stefania spia Ezio e Gloria, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Vittorio non ha intenzione di farsi intimidire da Dante, nonostante gli abbia soffiato metà delle quote del Paradiso. Lo affronta di petto, ma Romagnoli rimane impassibile, crogiolandosi nella sua soddisfazione in compagnia della complice Fiorenza.

Intanto, Stefania, acuta osservatrice, si mette d'impegno per scoprire cosa le sta nascondendo suo padre. Nella puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 8 marzo, ecco che si apposta in un angolo per spiare un dialogo piuttosto compromettente tra Ezio e Gloria.

Il segreto della bella Moreau è sempre più a rischio e manca davvero poco prima che Stefania scopra che la donna che tanto apprezza e con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto è in realtà la madre che crede morta sin da quando è piccola.