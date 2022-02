Al Paradiso delle signore 6 continuano le vicende dei protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino di Vittorio Conti. Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 10 marzo ci sarà la resa dei conti per Gloria Moreau: Stefania, infatti, dopo aver intercettato una lettera della capo commessa, la metterà alle strette e la donna ammetterà di essere sua madre. La ragazza, delusa e scossa dalla notizia, racconterà tutto a Marco e deciderà di non tornare a casa. Nel frattempo, Beatrice accetterà di pranzare con Dante per cercare di capire le sue mosse nei confronti del Paradiso, mentre Agnese inizierà a sospettare che Maria le stia mentendo.

Infine, Vittorio verrà a sapere che la Signorina Buonasera non potrà essere presente al momento del lancio della nuova collezione.

Stefania sarà sconvolta dalla verità su sua madre

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 10 marzo sarà decisiva per la famiglia Colombo. Stefania, infatti, intercetterà una lettera scritta da Gloria e sarà sempre più vicina alla verità sulle sue origini. La ragazza metterà la capo commessa con le spalle al muro e Gloria si troverà costretta ad ammettere di essere sua madre. Presa dallo sconforto e dalla delusione per essere stata tenuta all'oscuro di tutto per così tanto tempo, Stefania si imbatterà per caso in Marco e confiderà ogni cosa al giornalista che ascolterà il suo sfogo.

Successivamente, la figlia di Ezio deciderà di non fare ritorno a casa Colombo, a causa delle bugie che le sono state dette.

Beatrice accetterà l'invito di Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 10 marzo rivelano che Beatrice accetterà l'invito a pranzo di Dante.

La cognata di Vittorio si recherà all'appuntamento sia perché è attratta dall'imprenditore e sia perché vorrebbe conoscere le sue intenzioni come nuovo socio del Paradiso. Il dottor Conti, nel frattempo, verrà a sapere che la Signorina Buonasera non potrà presenziare all'evento di presentazione della nuova collezione del grande magazzino.

Agnese sarà convinta che Maria mente: anticipazioni puntata di giovedì 10 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 10 marzo, ci sarà spazio anche per Agnese che dopo il ritorno a Milano di Maria, inizierà a sospettare che la ragazza non sia stata sincera con lei. Dal comportamento di Maria, infatti, non trasparirà che tra lei e Rocco si siano risolti tutti i problemi, ma Agnese non saprà come agire. La sarta si domanderà se sia il caso di insistere per sapere da Maria la verità su suo nipote o continuare a fare finta di niente e aspettare che sia lei ad aprirsi.