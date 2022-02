Il rientro di Alex Belli nel Reality Show Grande Fratello Vip ha fatto riaffiorare i sentimenti e la chimica che c'era tra lui e Soleil Sorge. L'attore, però, non appena ha messo piede nel programma, ha fin da subito cercato un confronto con la moglie Delia Duran, lasciando da parte l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo una serie di baci tra la coppia, Sorge è sbottata alle quattro di notte del 16 febbraio. Secondo la ragazza, Alex si starebbe frenando con lei e avrebbe cambiato atteggiamento. Di fatto, Soleil non vede più la stessa complicità che c'era prima con l'uomo e ha confessato di non riuscire a trattenersi e che sarebbe meglio chiudere definitivamente il loro rapporto.

Alex Belli rientra al GFVip, ma il rapporto con Soleil Sorge non è più lo stesso

Alex Belli è tornato nella casa più spiata d'Italia il 14 febbraio, con l'intendo di recuperare e chiarire il rapporto con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. I piani, però, non sono andati come previsto: l'attore starebbe passando tanto tempo con la modella venezuelana, lasciando in disparte l'amicizia speciale con Sorge. L'ingresso dell'uomo ha permesso di chiarire con la moglie tra baci ed effusioni, ma ha spento l'alchimia nata con la bionda.

Soleil Sorge sbotta: 'Ti stai frenando'

Inevitabilmente, Soleil Sorge non ha retto il colpo e ha fatto una vera e propria scenata di gelosia alle quattro di notte del 16 febbraio.

"Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo". Secondo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Belli si starebbe dimostrando falso, poiché se quello che c'era prima fosse stato realmente vero, adesso l'uomo si sarebbe comportato allo stesso modo. "Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c'è...

questo significa che nulla è reale".

Soleil vuole chiudere definitivamente con Alex

Il cambio di atteggiamento dell'attore, ha fatto riflettere Soleil e l'ha riportata all'incontro che ha avuto con l'uomo il 14 febbraio, ovvero quando è tornato in casa. A detta della bionda, in quel momento i due non si sarebbero trattenuti, ma poi qualcosa è cambiato: "Io non ce la faccio a trattenermi, preferisco vivere o tutto o nulla.

Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso". Soleil ha chiesto, quindi, ad Alex di chiudere definitivamente il loro rapporto se l'intento di Alex nella casa è soltanto quello di recuperare il suo matrimonio. "A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita", ha concluso Sorge in modo lapidario.

Alex Belli dovrebbe rimanere per quattro puntate in casa

Mentre il triangolo amoroso nato dentro al Reality Show condotto da Alfonso Signorini potrebbe rompersi definitivamente, la permanenza di Alex Belli nella casa continua. Secondo Gabriele Parpiglia, l'uomo rimarrà in casa per quattro puntate, ma non è esclusa la possibilità di allungare il suo soggiorno.