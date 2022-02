Martedì 8 febbraio la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ormai famosissima fiction con Luca Argentero, ha fatto il suo debutto anche in Spagna. Gli straordinari ascolti registrati su Raiuno, infatti, non sono gli unici traguardi raggiunti dal medical drama italiano. Proprio in occasione del lancio, i microfoni di VerTele hanno intercettato Pierpaolo Spollon. L'attore, che nella fiction interpreta Riccardo Bonvegna, si è dunque lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno coinvolto anche il medical drama più longevo e conosciuto della tv: Grey's Anatomy.

Pierpaolo Spollon commenta il successo di Doc - Nelle tue mani e fa un confronto con Grey's Anatomy

Nella fiction Doc - Nelle tue mani Pierpaolo Spollon interpreta Riccardo Bonvegna, medico che ha fatto dell'ironia la sua più grande arma. Nella realtà, l'attore non ha certo peli sulla lingua e ai microfoni di VerTele ha candidamente ammesso che non avrebbe mai preso parte ad un telefilm come quello che dall'ormai lontanissimo 2005 vede protagonista Ellen Pompeo. Queste, infatti, le dichiarazioni dell'uomo a tal proposito: ''Se mi fosse stata proposta una normale serie di medici, come Grey's Anatomy, avrei sicuramente cercato qualcos'altro. La cosa buona della nostra serie è che non si parla solo di medici, ma di persone.

Abbiamo aiutato a capire cosa provano, cosa succede loro e aiutiamo a umanizzare la loro figura. Ci sono volte in cui dimentichiamo che sono persone che soffrono proprio come noi''.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2, Pierpaolo Spollon svela: 'Vedremo cosa succede durante la pandemia'

Secondo a quanto dichiarato da Pierpaolo Spollon, dunque, Doc - Nelle tue mani rappresenterebbe un prodotto del tutto innovativo nell'inflazionata lista dei medical drama attualmente in produzione.

Non sfugge, tuttavia, che la fiction con Luca Argentero abbia inserito all'interno della trama la pandemia da Coronavirus. Scelta, quest'ultima, adottata anche da Grey's Anatomy, che lo scorso anno ha dedicato l'intera stagione alle terribili conseguenze del Covid-19. E se non si può certo negare che la serie tv con Ellen Pompeo, nel corso dei suoi ben diciassette anni di programmazione, abbia toccato un'enorme quantità di temi sociali, giocando anche un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l'opinione pubblica, Pierpaolo Spollon ha così presentato al pubblico spagnolo come gli sceneggiatori di Doc - Nelle tue mani 2 hanno deciso di affrontare il delicatissimo tema della pandemia. Queste, infatti, le dichiarazioni dell'attore: ''Non solo vedremo cosa succede durante la pandemia, ma le persone che diventeremo in seguito''.