Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 21 al 25 febbraio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul riavvicinamento tra Tina e Sandro ma anche sul ritorno della contessa Adelaide, che deciderà di affrontare in prima persona l'interrogatorio col magistrato sul caso Ravasi. Dante, invece, terrà sotto scacco Umberto Guarnieri.

Ezio e Gloria scoprono la verità sulla lettera: trame Il Paradiso 6 al 25 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 25 febbraio 2022, rivelano che per Ezio e Veronica arriverà il momento della verità.

Dopo aver creduto che fosse Veronica la responsabile della lettera minatoria indirizzata a Gloria, Ezio scoprirà che dietro quell'episodio triste si celava lo zampino di Gemma.

Di conseguenza, quando la verità verrà a galla, Ezio deciderà di metterne al corrente anche la stessa Gloria, per farle sapere che Veronica in fondo non ha fatto nulla di male nei suoi confronti e non ha mai pensato di intimorirla e minacciarla.

Il ritorno della contessa Adelaide, Vittorio geloso

Occhi puntati anche sull'avvicinamento sospetto tra Beatrice e Dante: il feeling tra i due non passerà inosservato agli occhi di Vittorio Conti, che sarà estremamente geloso di questa situazione.

Spazio poi al ritorno della contessa Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 nella settimana 21-25 febbraio, rivelano che la donna tornerà di nuovo in città dopo un breve periodo di assenza, in cui sembrava essere sparita nel nulla.

Adelaide prenderà in mano le redini della situazione legata al caso Ravasi e, deciderà di sottoporsi all'interrogatorio al cospetto del magistrato, per cercare di far luce sul caso della morte di Achille Ravasi.

Ebbene, il verdetto finale di questo nuovo interrogatorio sarà positivo, dato che la contessa riuscirà ad uscirne positivamente e presto per lei, il capitolo legato alla morte di Ravasi, sarà chiuso e archiviato.

Dante ricatta Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 al 25 febbraio 2022

Ma non è finita qui, perché gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in tutto questo, bisognerà far fronte ad un'altra minaccia che porta il nome di Dante Romagnoli.

Durante i prossimi episodi della soap opera di Rai 1, Dante affronterà Umberto e gli fa sapere di essere in possesso della prova schiacciante che potrebbe essere un vero e proprio asso nella manica, circa il caso della morte di Achille Ravasi.

Di conseguenza, Dante procederà con un ricatto nei confronti di Umberto, che si ritroverà messo alle strette.

Spazio poi alle vicende di Sandro e Tina: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 febbraio 2022, rivelano che tra i due ci sarà un riavvicinamento, dato che la donna si convincerò ad incidere un brano che le farà ascoltare proprio Sandro, sempre più convinto di aver rifatto breccia nel cuore della sua ex.