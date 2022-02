L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nelle giornate del 3 e 4 febbraio 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Tina e Vittorio arriverà il momento della resa dei conti, dato che Sandro scoprirà la verità sulla loro tresca clandestina.

Spazio poi alle vicende di Gloria, che continuerà ad essere preoccupata dopo la lettera minatoria che ha ricevuto e temerà di essere in serio pericolo.

Sandro scopre la verità su Tina e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 del 3 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 3 febbraio 2022, rivelano che Vittorio Conti si ritroverà messo alle strette dal suo amico Sandro, dal momento che quest'ultimo scoprirà tutta la verità su quanto sta succedendo tra Conti e la sua ex Tina Amato.

Un duro colpo per Sandro che non potrà nascondere la sua amarezza per questa scoperta che lo lascerà deluso.

Vittorio proverà in tutti i modi a spiegare come stanno i fatti ma Sandro non vorrà sentire ragione e comunicherà la sua decisione di abbandonare Milano al più presto e quindi allontanarsi da Tina.

Gloria preoccupata per la lettera minatoria

Intanto Marco riceverà un invito a casa Colombo: una serata che non sarà per niente facile, alla luce della lettera minatoria che è stata fatta recapitare a Gloria, la quale desterà non poche preoccupazioni anche in Ezio.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 3 febbraio rivelano che Gloria deciderà di parlare con la zia Ernesta di quello che le sta succedendo e di questa lettera che potrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità.

La donna vuole scoprire chi si nasconde dietro la lettera anonima mentre Gemma comincerà a sentire il peso della responsabilità per quello che ha fatto ai danni di Gloria.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche venerdì 4 febbraio, come sempre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Veronica sospetta di sua figlia Gemma: trama Il Paradiso delle signore del 4 febbraio 2022

Le anticipazioni della soap rivelano che Sandro dopo aver avuto delle accese discussioni con Vittorio Conti, cambierà idea circa la sua scelta di lasciare al più presto Milano e quindi cambiare vita.

Sandro, infatti, deciderà di restare in città e quindi di lottare per far sì che riesca a conquistare di nuovo il cuore della sua ex Tina Amato.

Spazio anche alle vicende di Dante che comincerà a mettere a punto il suo piano di vendetta nei confronti di Vittorio Conti, desideroso di punirlo e dargli una bella lezione.

E poi ancora, la trama de Il Paradiso delle signore del 4 febbraio, rivela che Veronica comincerà ad avere dei dubbi su sua figlia Gemma, al punto da arrivare a sospettare che sia stata proprio lei ad aver scritto e mandato quella lettera contro Gloria.