Arrivano le nuove e attesissime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 che nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio vedrà il ritorno a Milano di Sandro Recalcati il quale, dopo aver scoperto la relazione tra Tina e Vittorio, avrà un duro scontro con il suo amico. Ci saranno degli sviluppi anche per Gloria che sarà terrorizzata da una lettera anonima e la tensione in casa Colombo farà pensare a Gemma di aver fatto un grosso errore scrivendo quelle righe. Umberto sarà deluso dalla partenza improvvisa di Adelaide, mentre Irene sarà arrabbiata con Salvatore a causa dell'appartamento che il giovane vorrebbe acquistare.

Infine, Dante porterà avanti la sua vendetta contro Vittorio Conti.

Sandro noterà il foulard di Tina a casa di Vittorio

Al Paradiso delle signore 6, secondo le anticipazioni della settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio, l'arrivo di Sandro porterà diverse novità. L'impresario si dirà deciso a restare a Milano fino a quando non sistemerà la situazione con Tina e lo comunicherà a Vittorio che, trovandosi in difficoltà, si prenderà del tempo per pensare al da farsi. Dopo essersi confrontato con sua moglie, inoltre, Recalcati chiederà ospitalità proprio al dottor Conti che non riuscirà a negare un appoggio al suo amico, anche se la situazione lo metterà in imbarazzo. Tina e Vittorio decideranno di dire tutta la verità sul loro legame a Sandro, ma lui li precederà trovando il foulard di sua moglie in casa del dottor Conti e, molto deluso, chiederà spiegazioni al suo amico, comunicandogli che lascerà al più presto Milano.

Tra Vittorio e Sandro ci saranno diverse discussioni, ma poi i due amici riusciranno a chiarirsi e Conti offrirà il suo aiuto a Recalcati per riconquistare Tina.

Gloria terrorizzata dalla lettera anonima di Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 spiegano che, nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio, Gloria sarà scossa dalla lettera anonima di minacce ricevuta e Gemma sarà segretamente contenta di aver messo in difficoltà la capocommessa.

La donna sarà terrorizzata dall'idea che qualcuno possa scoprire la verità sulla maternità di Stefania e si confiderà prima con Armando e poi con la zia Ernesta, mentre Ezio racconterà a Veronica tutte le bugie raccontate e la donna non perderà tempo per confrontarsi con la signora Moreau. La lettera peggiorerà ancora di più il fragile equilibrio tra il signor Colombo e la sua compagna e la tensione sarà palpabile anche in occasione della cena con Marco che sarà invitato a casa di Gemma.

Vista l'aria irrespirabile in casa, la ragazza si renderà conto di aver commesso un grave errore scrivendo quella lettera e Veronica inizierà ad intuire che sua figlia possa aver architettato tutto.

Umberto deluso dalla partenza inattesa di Adelaide: anticipazioni settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 4 febbraio racconteranno anche le vicende di villa Guarnieri dopo la partenza di Adelaide. Umberto si renderà conto che sua cognata gli ha mentito e sarà molto nervoso, sfogando la sua frustrazione con Dante per la questione del contratto con gli americani. Romagnoli, invece, avrà fretta di chiudere l'affare e, aizzato anche dalla cugina Fiorenza, si concentrerà sulla vendetta contro Vittorio.

Ci sarà spazio anche per Irene che sarà molto arrabbiata con Salvatore, intenzionato ad acquistare la casa dei Rossi e il figlio di Amato non sarà più sicuro di poter riuscire ad ottenere l'appartamento per vivere insieme ad Anna.