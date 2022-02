Nella puntata del Grande Fratello Vip del 31 gennaio non sono mancati i colpi di scena. Il televoto aperto tra Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella ha visto trionfare la moglie di Alex Belli che è diventata una possibile finalista. La sua rivale in amore Soleil non ha digerito il verdetto del pubblico, tanto che, in uno spezzone pubblicitario ha punzecchiato Duran e ha continuato anche dopo la puntata.

Delia Duran candidata per la finale del Reality Show

Il 31 gennaio è andato in onda in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Venerdì 28 gennaio era stato aperto un televoto tra Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella, ma, a loro insaputa, il più votato sarebbe diventato un candidato per la finale. Contro ogni aspettativa, ad avere la meglio è stata Delia Duran che con il 52% è diventata la preferita del pubblico. A seguire Soleil Sorge con 36% e infine Giucas Casella con 12%. Ad acclamare il successo improvviso della Duran c'è stata Manila Nazzaro: "Credo che tantissime donne si siano riviste nella sua storia e per questo la rete si è mobilitata".

Soleil delusa dal televoto

Il risultato del televoto ha chiaramente sconvolto gli animi della casa. I vipponi sono rimasti senza parole dopo il verdetto, in particolare Sorge non ha gradito vedere la sua rivale trionfare, tanto che, in uno spezzone pubblicitario, ha punzecchiato Duran: "Puoi smetterla di parlarmi?...

Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande". La modella venezuelana, con molta ironia, ha risposto: "Beccati sta vittoria ciccia".

Sorge contro i vipponi e gli ex vipponi

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha accettato Delia come possibile finalista, sia perché è dentro al reality show da più tempo e sia perché ha notato che i suoi coinquilini e gli ex vipponi hanno esultato nel vederla perdere al televoto, per questo si è lasciata andare ad un duro sfogo post-puntata.

"Qua dentro mezza casa non mi sopporta... Adesso anche il pubblico preferisce una Delia... faccio le mie valutazioni, sono esausta lo giuro", commenta Sorge sottolineando quanto ci sia rimasta male che anche il pubblico abbia preferito la sua rivale. "Poi fanno gruppi, si mettono in 5 o 6 a sparlare di continuo... Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma soprattutto era evidente che era contro di me".

Lunedì 7 febbraio verrà eletto il primo finalista del GFVip6

Delia Duran, grazie al risultato del televoto del 31 gennaio, è una candidata per la finale del Reality Show prevista per metà marzo. Insieme a lei, a contendersi un posto da finalista, ci sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Lunedì 7 febbraio verrà chiuso il televoto e verrà decretato il primo finalista del Grande Fratello Vip 6. Venerdì 4 febbraio salta il consueto appuntamento del GFVip per non scontrarsi con Sanremo.