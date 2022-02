La storia di Leandro e Maria Paola, raccontata nella puntata di C'è Posta per te di sabato 19 febbraio, ha appassionato i telespettatori. La loro relazione è arrivata a una conclusione a causa dei continui tradimenti dell'uomo, che ha scritto al programma di Maria De Filippi nella speranza di essere perdonato. Maria Paola ha deciso di chiudere la busta e di non perdonarlo per tutta la sofferenza che le ha procurato. Ma cosa è successo dopo la puntata?

La relazione tra Leandro e Maria Paola

Nella puntata di C'è Posta per Te andata in onda sabato 19 febbraio Maria De Filippi ha raccontato la storia di Leandro e Maria Paola.

L'uomo ha contattato la trasmissione per chiedere scusa alla sua ex fidanzata e per essere perdonato. Leandro ha tradito più volte Maria Paola nonostante una data di matrimonio già stabilita, e l'ha lasciata diverse volte, per poi tornare sempre sui suoi passi. La donna ha perdonato i primi tradimenti, ma poi ha deciso che non voleva avere più niente a che fare con lui. Le parole dell'uomo non le hanno fatto cambiare idea, tanto che ha deciso di chiudere la busta e di non uscire con lui. I telespettatori si sono molto appassionati e sono stati felici di vedere che la donna chiudeva la busta, ma ora c'è tanta curiosità su cosa è accaduto dopo.

Cosa è successo dopo la puntata?

Dopo la puntata di C'è posta per te, Maria Paola non ha cambiato idea e ha mantenuto la sua decisione di non perdonare Leandro.

Questo è quanto emerge dai dettagli recuperati dagli utenti sui social network. Ad oggi la donna risulta legata sentimentalmente a un'altra persona, per cui è riuscita ad andare avanti e lasciarsi alle spalle un rapporto che l'ha fatta soffrire molto. Anche Leandro ha voltato pagina e si è dovuto rassegnare al fatto che la sua ex fidanzata non ha avuto intenzione di perdonarlo.

L'uomo ha iniziato una storia d'amore con un'altra donna, come emerso dai profili social. Per questo il loro legame, iniziato durante l'adolescenza, è finito definitivamente. Capita spesso che dopo la puntata di C'è Posta per Te le persone decidano di cambiare idea e di tornare sui propri passi. Maria Paola è stata coerente con la sua decisione e ha voluto voltare pagina.

I fan dalla parte di Maria Paola

I fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono schierati fin dal primo momento con Maria Paola e hanno apprezzato molto la sua decisione. Il fatto che la donna non ci abbia ripensato rende molto felici i telespettatori, che avevano tifato per lei durante la puntata di C'è Posta per Te. A conquistare il pubblico era stato anche il modo di fare della donna, che ha dimostrato di essere buona e molto umile. La sua forza nel mettere da parte un amore per non essere ferita e per difendere se stessa le ha regalato moltissimi applausi.