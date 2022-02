Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda mercoledì 16 febbraio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno le sorprese. Un evento inaspettato che avrà luogo al Paradiso farà riavvicinare sempre di più Ezio e Gloria. Nel frattempo Agnese scoprirà dal capo magazziniere che Rocco si è innamorato di un'altra ragazza. Sandro continuerà a pensare a Tina ed alla sua meravigliosa voce. Il produttore discografico ascolterà l'attrice scelta per il musicarello e rimarrà deluso dal suo talento.

Il Paradiso delle Signore, Ferraris dà una spiacevole notizia ad Agnese

Nel corso della centottesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 16 febbraio, il direttore del grande magazzino consiglierà a Recalcati di recarsi da Brivio per conoscere l'attrice che è stata scelta per cantare il suo pezzo nel musicarello. Tuttavia l'impressione di Sandro non sarà delle migliori. Probabilmente il produttore discografico sarà offuscato dal fatto che Tina è imbattibile come cantante. Tuttavia Sandro continuerà ad essere sempre più deciso a riconquistare la moglie. Nel frattempo a casa Amato, Agnese si troverà a parlare al telefono con Armando ed apprenderà qualcosa di sconvolgente su Rocco.

Il signor Ferraris confermerà alla sarta che il giovane ciclista si è innamorato di un'altra ragazza. Intanto Maria non sospetterà nulla e immaginando il suo matrimonio con Rocco, proseguirà con i ricami del suo abito da sposa. La mamma di Salvatore e Tina non saprà come gestire questa situazione e soprattutto farà fatica a mentire su una cosa così importante alla sua collega.

Il Paradiso 6, Ezio aiuta la signorina Moreau

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 16 febbraio 2022, rivelano nel dettaglio che Ezio avrà preso la decisione di rinviare la data delle nozze con Veronica. Il direttore della ditta Palmieri non sarà pronto a metabolizzare le menzogne raccontante dalla compagna.

Più tardi il signor Colombo si troverà al grande magazzino e vedrà Gloria assistere una donna in travaglio. Deciderà di fermarsi per supportare la sua ex moglie e la neo mamma. La nascita all'interno del Paradiso sarà fonte, per Gloria ed Ezio, di un inaspettato riavvicinamento. Entrambi si renderanno conto di provare ancora dei forti sentimenti l'una per l'altra e rivivranno il momento in cui, tanti anni prima, diedero alla luce la piccola Stefania.

A villa Guarnieri intanto, Flora farà fatica a nascondere a se stessa di sentirsi legata ad Umberto. La giovane stilista sedurrà il commendatore e tra i due accadrà qualcosa di imprevisto.