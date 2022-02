Cambio programmazione in casa Rai per il mese di marzo. Le novità sul palinsesto rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcune serie molto amate dal pubblico, tra cui Don Matteo 13 che quest'anno avrà un doppio protagonista principale.

Spazio poi anche al gran finale di alcune serie televisive che chiuderanno i battenti e saluteranno così il pubblico della rete ammiraglia. È questo il caso di Lea - Un nuovo giorno con Anna Valle ma anche di Doc 2 - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero.

Il gran finale di Lea - Un nuovo giorno: cambio programmazione Rai marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di marzo 2022 riguarderanno in primis la chiusura di alcune fiction, tra cui Lea - Un nuovo giorno.

La serie con protagonista Anna Valle ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti in prime time, con una media che ha superato abbondantemente la soglia dei quattro milioni e mezzo di spettatori e picchi del 21% di share.

Martedì 1° marzo andrà in onda la quarta e ultima puntata della prima stagione, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dell'infermiera Lea Castelli. Ma ci sarà una seconda stagione oppure no?

Al momento non è dato ancora saperlo, dato che da parte della Rai non ci sono ancora delle comunicazioni ufficiali e certe su quello che sarà il futuro della serie televisiva.

Slitta il debutto di Don Matteo 13 per Doc 2

Cambio programmazione anche al giovedì sera, dove in prime time ci sarà il gran finale di Doc - Nelle tue mani 2.

La fiction con Luca Argentero e Giusy Buscemi chiuderà i battenti con l'ottava e ultima puntata di messa in onda, dopodiché lascerà spazio al ritorno di Don Matteo 13 con protagonisti Terence Hill e Raoul Bova.

Tuttavia, per quanto riguarda la messa in onda di Don Matteo, l'inizio slitta di una settimana. La prima puntata era prevista per il 10 marzo ma, in queste ore, ci sono stati dei cambi di programmazione alla rete ammiraglia Rai.

Per seguire in diretta le vicende e gli aggiornamenti sullo scontro tra Russa e Ucraina, la Rai ha scelto di cancellare la sesta puntata di Doc 2, per lasciare spazio ad un nuovo lungo speciale del Tg 1 diretto da Monica Maggioni.

Di conseguenza, la fiction con Luca Argentero slitta il finale di una settimana e con essa slitterà anche il debutto della tredicesima stagione di Don Matteo.

Chiude L'amica geniale e debutta Noi: cambio programmazione Rai marzo

Giunge al termine anche L'amica geniale 3: la fiction che narra le vicende di Lila e Lenù saluterà il pubblico il prossimo 27 febbraio con la messa in onda della quarta e ultima puntata che farà calare il sipario sulla serie.

Dalla settimana successiva, al posto di questa fiction debutterà una nuova serie in prima visione assoluta molto attesa dagli spettatori.

Trattasi di Noi, la fiction con Lino Guanciale, rivisitazione in chiave italiana della serie tv "This is us".