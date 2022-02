Svolte importanti aspettano i telespettatori dell'amata soap Il Paradiso delle Signore 6, che continua a registrare record di ascolti su Rai 1. Nelle prossime puntate, verranno a galla tre segreti che riguardano i personaggi che ruotano intorno al grande magazzino. Ci sarà molta tensione a casa Colombo, nonostante Veronica ed Ezio stiano cercando di rimettere insieme i pezzi della loro complicata relazione, messa a repentaglio dagli ultimi avvenimenti. Attenzione anche a Maria, che resterà delusa dal comportamento di Agnese e delle sue amiche Veneri.

E poi ci sarà la tanto attesa rivelazione di Anna, pronta a dire a Salvatore che Irene non è figlia di Quinto, come ha sempre creduto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria va a Roma e apprende la verità su Rocco

Nel dettaglio, il primo segreto che verrà a galla nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore riguarda la povera Maria, che crede ancora nel suo sogno d'amore. Agnese è certa - o almeno spera - che quella del giovane Amato sia una semplice sbandata, mentre le Veneri sono certe che Rocco non ami più la loro cara amica. Nessuno avrà il coraggio di dire come stanno le cose.

Le anticipazioni svelano però che Maria, dopo aver fatto le valigie ed essere andata a Roma, verrà a sapere che Rocco ha un'altra fidanzata.

Con il cuore a pezzi, sarà furiosa con Agnese e con le sue amiche, colpevoli di non averle raccontato a tempo debito quanto aveva diritto di sapere.

Gloria dice a Stefania che è sua mamma

Il secondo segreto che tiene i fan della soap Il Paradiso delle Signore con il fiato sospeso è quello che riguarda Gloria, decisa a mantenere il silenzio sul suo legame con Stefania.

Nella puntata di oggi, le due hanno avuto un confronto sul ruolo della verità, che ha abbastanza destabilizzato entrambe. Il motivo riguardava il tradimento di Rocco: se Stefania si è detta sicura che raccontare la verità sia sempre la scelta migliore, Gloria le ha ricordato che, a volte, mantenere il silenzio può essere necessario ma molto doloroso.

Nei nuovi episodi, Stefania verrà in possesso di una lettera di Gloria nella quale è scritta, nera su bianco, una notizia che la sconvolgerà. La povera Moreau, con le spalle al muro, sarà costretta a dire a Stefania di essere sua madre. La giovane Colombo reagirà malissimo e deciderà addirittura di scappare.

Anna confessa a Salvatore che Irene è figlia di Massimo

Salvo e Anna hanno deciso di sposarsi e la bella ex Venere ha portato Irene a conoscere le persone a lei più care. Purtroppo, la bimba non vorrà trasferirsi a Milano, mettendo Anna in una posizione difficile. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Anna dovrà per forza di cose raccontare a Salvatore la verità su Irene: è figlia di Massimo e non di Quinto.

Salvo potrebbe non prenderla bene, ma sappiamo che la cosa si risolverà, dato che è in programma il suo matrimonio con Anna, al quale potrebbe essere presente anche Antonino. Questi e non solo i segreti che verranno finalmente a galla nel corso degli episodi della soap, con l'ultima puntata della sesta stagione in onda il 29 aprile.