Con la puntata che andrà in onda venerdì 18 febbraio 2022, terminerà un'altra settimana all'interno del più grande magazzino di moda milanese. Le anticipazioni del nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore rivelano che Fiorenza leggerà la lettera indirizzata a Flora da parte di Umberto. Questa prova riuscirà a mettere Dante e la cugina in una posizione di forza e li aiuterà ad incastrare l'intera famiglia Guarnieri. Gemma apprenderà che il matrimonio tra Veronica ed Ezio è rimandato. Sommersa dai sensi di colpa, Zanatta desidererà raccontare tutta la verità al patrigno.

Stefania noterà il comportamento della sorellastra ma non riuscirà a capirne il motivo. Anna vedrà la casa acquistata da Salvo e successivamente riceverà una sorpresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, una sorpresa per Anna

Nel corso del centodecimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 venerdì 18 febbraio 2022, Veronica comunicherà alla figlia che Ezio ha voluto annullare le nozze. La giovane cavallerizza si sentirà in colpa per aver causato l'allontanamento tra la madre ed il patrigno e sarà sempre più convinta di voler rivelare come sono andate realmente le cose a Colombo. Il comportamento irrequieto di Gemma farà nascere dei sospetti in Stefania. La Venere intuirà che la sorellastra starà nascondendo qualcosa e cercherà di capire di cosa.

Concluso l'affare con il signor Rossi, Salvatore farà vedere l'appartamento acquistato ad Anna. Dopo aver fatto conoscere la loro futura casa, il titolare della Caffetteria farà la proposta di matrimonio e quindi chiederà la mano alla giovane Imbriani. La contabile rimarrà stupita ma allo stesso tempo sarà felice di aver affianco una persona come Salvo.

Il Paradiso 6, Dante e Fiorenza incastrano Umberto

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso il 18 febbraio, rivelano nel dettaglio che Fiorenza riuscirà ad entrare a casa dei Guarnieri. Curiosa di scoprire cosa si nasconde dietro alla scomparsa di Adelaide, l'ex vice presidentessa del Circolo riuscirà a mettere le mani sulla lettera che Umberto aveva scritto per Flora.

Le parole del commendatore dimostreranno alla Gramini che il padre di Marta e Adelaide sono in qualche modo colpevoli della morte di Achille Ravasi. Soddisfatta per quanto scoperto, Fiorenza si recherà da Dante con la prova che potrebbe mettere in ginocchio Umberto. Sandro invece sarà convinto che Tina è ancora innamorata di lui e le organizzerà una sorpresa. Ad aiutarlo sarà Vittorio che si inventerà una scusa per far passare la cantante al grande magazzino. Quando la giovane Amato scoprirà cosa si nasconde dietro alla chiamata di Conti ne rimarrà delusa.