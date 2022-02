Nuovi ed avvincenti episodi attendono i telespettatori di Una vita nella settimana che va dal 21 al 26 febbraio. In Europa sarà scoppiata la guerra e questo allarmerà anche gli abitanti di Acacias. Susana temerà per le sorti di Armando visto che non avrà più sue notizie. Bellita invece, dovrà lavorare al suo nuovo disco ma non tutto filerà liscio, mentre Lolita accetterà di sottoporsi alla cura sperimentale che potrebbe salvarle la vita.

Susana in ansia per Armando, Bellita lavora al nuovo disco

In Una vita le vicende si faranno ancor più avvincenti nel momento in cui giungerà la notizia dello scoppio della guerra in Europa.

Nonostante la Spagna si sia dichiarata neutrale, gli abitanti di Acacias saranno preoccupati e spaventati. Donna Susana in particolare, sarà più che mai in ansia per le sorti del marito Armando in missione all'estero. Nel frattempo sul giornale, uscirà la notizia della imminente uscita del nuovo disco di Bellita. La cantante però avrà timore di non riuscire a preparare in tempo il disco e pertanto sarà sempre più nervosa.

Una vita, trame al 26 febbraio: Lolita comincia la cura sperimentale

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 26 febbraio, Lolita inizierà la cura sperimentale. Nonostante non sia ancora stata testata sull'uomo, questa terapia potrebbe essere per lei l'unica ancora di salvezza.

Il dottor Ramon y Cajal pertanto, le somministrerà la prima dose ma occorrerà del tempo prima di capire se il medicinale le farà effetto e le salverà la vita. Intanto Genoveva non riceverà più notizie dall'investigatore che avrà messo alle calcagna di Felipe. Solo in un secondo momento riceverà un aggiornamento e scoprirà che Felipe è giunto sano e salvo in Austria da Tano.

Pertanto, Genoveva deciderà di risparmiare la vita di Felipe e Tano almeno per il momento e manderà nuove direttive all'investigatore privato.

Armando scomparso nel nulla nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita Bellita attenderà di ricevere le nuove composizioni del maestro Benavides. Susana invece, scoprirà che Armando non alloggia più nell'hotel parigino che lui stesso le aveva indicato nella sua ultima missiva.

A questo punto, l'ex sarta si metterà in allarme visto che Armando sembrerà scomparso nel nulla. Cosa sarà successo ad Armando?

Genoveva cercherà di portare dalla sua parte i fratelli Quesada. Aurelio invece, cercherà di convincere Anabel che non è stato lui quando erano in Messico, ad uccidere un certo Carlos Armijo, ma la giovane Bacigalupe non sembrerà credergli. Per saperne di più anche su questa vicenda, non resta che seguire i nuovi episodi di Una vita, in onda, su Canale 5 dal 21 al 26 febbraio. L'appuntamento è come sempre alle 14:10.