Sorprendenti colpi di scena avverranno durante le puntate de 'Il Paradiso delle signore' in programma dal 28 febbraio al 4 marzo su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Tina Amato e Sandro Recalcati partiranno per Londra mentre Maria Puglisi apparirà molto delusa con Agnese, dopo aver appreso la verità su Rocco.

Il Paradiso delle signore: puntate dal 28 febbraio al 4 marzo

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' sulle puntate trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo su Rai 1 svelano che Gloria crederà che sia opportuno informare Stefania che è sua madre, dopo aver saputo che l'autrice della lettera minatoria non è altro che Gemma, preoccupata per la fine della storia tra Veronica e il suo patrigno.

Dall'altro canto, Ezio non apparirà d'accordo con la capo-commessa.

Intanto Irene, Stefania e Dora saranno preda di un dilemma. Le tre veneri, infatti, non sapranno se avvisare Maria dell'infedeltà di Rocco. Ed ecco che Agnese proibirà alle tre amiche di raccontare alla sartina la verità. Una situazione che verrà a conoscenza di quasi tutti i protagonisti della soap opera, tranne la Puglisi. Alla fine, la ragazza lo apprenderà nei peggiori dei modi, tanto da accusare Irene, Stefania e Dora di averla ingannata.

Maria si scaglia contro Agnese

Nelle puntate in onda dal 28 febbraio al 4 marzo de Il Paradiso delle signore, Maria si scaglierà contro Agnese in quanto non si aspettava un gesto del genere da una persona che considerava come la sua seconda madre.

Puglisi, infatti, apparirà distrutta, apparendo inconsolabile davanti alle veneri, che correranno in suo soccorso. Ed ecco che la ragazza deciderà di scrivere una lettera mentre Irene e Dora cercheranno di lenire il suo cuore spezzato. Stefania, invece, consiglierà alla sartina di non fare la vittima. Alla fine, Puglisi prenderà in mano le redini della situazione, tanto da partire per Roma per mettere Rocco con le spalle al muro.

Tina e Sandro partono per Londra

Vittorio, invece, apparirà felice della pace tra Tina e Sandro. A tal proposito, i coniugi Recalcati annunceranno l'intenzione di tornare a Londra. Per l'occasione, Vittorio organizzerà una festa a sorpresa per la partenza dei due sposi.

Anna, intanto, racconterà una bugia a Salvatore nonostante abbia accettato la sua proposta di matrimonio.

La contabile, infatti, non comunicherà al promesso sposo che sua figlia Irene non vuole venire ad abitare a Milano insieme a loro. Ma ecco che Imbriani deciderà di vuotare il sacco davanti al giovane Amato. La donna confesserà al fratello di Tina che la bambina vuole continuare a stare con i suoi nonni. Alla fine, Salvatore sceglierà la strada della comprensione, lasciando del tempo alla piccola Irene di convincersi dei benefici di un trasferimento a Milano.